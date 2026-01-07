Niño de 2 años muere tras tiroteo en el condado de Blount

7 de enero de 2026 – HAYDEN, Alabama – Agencias.

Las autoridades informaron que un niño de 2 años falleció tras un tiroteo en su casa.

El Departamento del Sheriff del Condado de Blount y la Policía de Hayden recibieron una llamada el miércoles 7 de enero, alrededor de las 10:00 a. m., sobre un menor herido de bala en una vivienda en Orchard Circle, en Hayden.

El niño, identificado posteriormente como Noah Etress por el sheriff del condado de Blount, Mark Moon, fue hallado con una herida de bala en la cabeza cuando las autoridades llegaron al lugar. Fue trasladado en ambulancia al hospital Children’s of Alabama, donde falleció.

Moon explicó que intentaron solicitar un helicóptero, pero debido a las condiciones climáticas, Noah tuvo que ser transportado por tierra.

El sheriff Moon señaló que se cree que Noah murió cuando una pistola calibre .308 se disparó accidentalmente. En la casa se encontraban otros cinco niños y su madre, Evelyn Etress. Fue Evelyn quien llamó al 911; ninguno de los otros menores resultó herido. Por el momento, no está claro quién disparó el arma.

Evelyn se encuentra bajo una detención de investigación de 48 horas en la oficina del Sheriff del Condado de Blount. Los otros cinco niños, hermanos de Noah, están bajo la custodia del Departamento de Recursos Humanos (DHR). Moon confirmó que el DHR ya había tenido que acudir a la vivienda en Orchard Circle anteriormente.

Según Moon, los vecinos comentaron que la familia educa a sus hijos en casa (homeschooling), razón por la cual todos estaban en la vivienda. Evelyn está casada y su esposo se encontraba trabajando al momento del incidente.

La policía encontró múltiples armas en la casa, incluyendo tres armas largas y la pistola que se cree causó la muerte de Noah.

“Mantengan sus armas descargadas y guardadas en un lugar seguro para que los niños no puedan acceder a ellas y causarse daño a sí mismos o a otros”, declaró Moon. “Ruego a la gente que las mantenga fuera de su alcance”.

Los vecinos informaron que los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos. Moon agradeció a sus oficiales y al resto del personal de emergencia: “Agradezco nuevamente a mis oficiales, al Departamento de Policía de Hayden, al servicio de ambulancias, a los bomberos y a todos los que acudieron hoy. Fueron muy profesionales. No solo trabajaron arduamente para intentar salvar la vida de este niño, sino que hicieron un gran trabajo para no alterar las pruebas, permitiendo que nuestro equipo de investigación haga su trabajo sin obstáculos”.