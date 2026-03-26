Niño de 3 años muere ahogado en el Parque Estatal Oak Mountain

26 de marzo de 2026 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

La oficina forense del condado de Shelby confirma que un niño de 3 años se ahogó el jueves por la tarde en el Parque Estatal Oak Mountain.

Las autoridades informaron que los equipos de rescate fueron llamados alrededor de las 3 p.m. para brindar asistencia luego de que una persona presentara dificultades en la playa del parque.

Los equipos de rescate comenzaron a practicarle RCP al niño antes de trasladarlo al Hospital Infantil de Alabama.

El Departamento de Parques Estatales de Alabama emitió el siguiente comunicado:

“Los guardaparques y el personal del Parque Estatal Oak Mountain asistieron a los servicios de emergencia locales en la playa del parque el jueves 26 de marzo, luego de que una persona presentara dificultades. Por favor, diríjase a las autoridades locales para cualquier pregunta.”