Niño de 3 años muere tras ser dejado en un auto caliente en Birmingham

23 de julio de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un niño de 3 años murió, después de haber sido dejado dentro de un auto caliente en Birmingham el martes.

La familia lo ha identificado como Ke’Torrius “KJ” Starkes Jr., de Bessemer.

Las autoridades informaron que fue encontrado solo dentro de un vehículo caliente, que estaba estacionado en una casa en el bloque 1500 de Pine Tree Drive. Según los funcionarios, el menor estuvo dentro del auto desde aproximadamente las 12:30 p.m. hasta alrededor de las 5:30 p.m. del martes 22 de julio.

La Policía de Birmingham señaló que Ke’Torrius Starkes fue dejado accidentalmente dentro del vehículo, mientras estaba bajo el cuidado de Covenant Services, una empresa contratada por el Departamento de Recursos Humanos (DHR, por sus siglas en inglés). Los Servicios de Bomberos y Rescate de Birmingham llegaron al lugar y lo declararon muerto.

El Departamento de Recursos Humanos emitió el siguiente comunicado:

“Un niño bajo custodia del DHR, estaba siendo transportado por un proveedor contratado cuando ocurrió el incidente. El proveedor ha despedido a su empleado. Debido a la confidencialidad, DHR no puede hacer más comentarios sobre la identidad del menor, ni sobre las circunstancias exactas.”

La policía informó que el trabajador contratado ha cooperado con la investigación y fue llevado a la sede del Departamento de Policía de Birmingham para ser interrogado.

El Departamento de Policía de Birmingham está investigando las circunstancias que rodean su muerte.

Tanto la familia biológica como la familia de acogida de KJ, están tratando de entender cómo pudo ocurrir una tragedia así.

Ke’Torrius Starkes Sr., el padre biológico del niño, dijo a los periodistas que vio a su hijo por última vez durante una visita programada el martes por la mañana, en la oficina del DHR en Bessemer. No tenía idea de que sería la última vez que lo sostendría en sus brazos.

“Quiero decir, las palabras ni siquiera pueden expresar cómo me siento en este momento”, dijo Starkes conteniendo las lágrimas. “Tan pronto como me despido de mi hijo, lo primero que me dice es: ‘Papi, quiero ir contigo’. Él lo dice cada vez, y duele mucho.”

Starkes explicó que normalmente entrega a su hijo a un representante de Covenant Services, una empresa privada de bienestar infantil, quien es responsable de llevarlo a la guardería después de cada visita de los martes. Pero esta vez, eso no ocurrió.

La familia dice que cuando la madre de acogida de KJ llegó para recogerlo más tarde ese día, no lo encontraron por ningún lado.

Mientras ambas familias lloran la pérdida de KJ, persisten las preguntas sobre cómo un niño, bajo el cuidado de profesionales del bienestar infantil, pudo haber sido dejado dentro de un auto durante cinco horas.

“Fuimos a los parques de diversiones; la pasamos increíble. Fuimos a la piscina. Recién regresamos el viernes”, dijo Ernest Miller, primo de la familia de acogida de KJ. “Todos esperábamos verlo crecer y ser parte de esta familia, y ahora simplemente se ha ido.”