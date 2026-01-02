Niño de 4 años desaparecido hallado muerto tras 3 días de búsqueda en el condado de Walker

2 de diciembre de 2026 – CONDADO DE WALKER, Alabama – Agencias.

La búsqueda de tres días de un niño de 4 años, visto por última vez en Nochevieja en el condado de Walker, ha finalizado tras su hallazgo sin vida el viernes 2 de enero.

Johnathan Everett Boley, también conocido como “John John”, fue visto por última vez alrededor de las 11:30 a. m. en el bloque 7000 de la autopista 195, al norte del condado de Walker, entre las comunidades de Manchester y Thach.

Se creía que John John estaba acompañado por un labrador negro llamado Buck, lo cual se confirmó posteriormente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Walker (WCSO) recibió la llamada sobre la desaparición del niño alrededor de las 12:28 p. m. del miércoles.

“Los indicios indicaban que (Johnathan) y su hermano estaban jugando afuera cerca de la cerca con un perro”, declaró el sheriff del condado de Walker, Nick Smith. El hermano dijo que el perro y su hermano cruzaron la valla.

Los equipos de búsqueda utilizaron un dron termográfico en las horas posteriores a la desaparición de John John, pero Smith declaró el jueves que no se detectaron señales de calor.

Equipos de buceo registraron estanques cercanos el jueves, mientras que agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Westchester suspendieron la búsqueda terrestre cerca de la casa del padre tras encontrar materiales explosivos en la vivienda.

El padre de John John, Jameson Kyle Boley, ha sido acusado de fabricación ilegal de un dispositivo destructivo y dos cargos de poner en peligro a un menor con sustancias químicas.

Smith afirmó que los cargos no están relacionados con la desaparición de su hijo.

“El padre ha sido acusado. No tiene nada que ver con la desaparición del menor; es algo totalmente independiente, pero sigue siendo un factor que dificulta nuestra búsqueda”, declaró Smith el miércoles 31 de diciembre. “Tenemos una orden de registro para la propiedad y deben encargarse de algunos artefactos explosivos antes de que podamos ingresar a la residencia y realizar una búsqueda exhaustiva. Se han encontrado evidencias de artefactos explosivos en la propiedad”.

“Hemos suspendido la búsqueda de civiles. Les hemos pedido que se abstengan de realizar búsquedas por el momento. Hemos identificado al menos otros ocho artefactos explosivos. No creemos que estén acusados, pero no puedo asegurarlo hasta que sean examinados por el equipo de explosivos del FBI”, dijo Smith.

Smith afirma que los vecinos llevan semanas oyendo explosiones.

“El padre es un exmilitar. Los vecinos llevan semanas diciendo que han estado oyendo explosiones, pero no sabían realmente de dónde provenían”, dijo Smith. “La mañana antes de que llegara el informe, uno de los vecinos informó haber oído una explosión alrededor de las 4 a. m. No se puede afirmar que tenga alguna relación con el niño desaparecido”.

Las autoridades afirman que los padres de John John están separados y que él y su madre se mudaron a Florida hace aproximadamente un año. John John estaba de visita durante las vacaciones.

En una conferencia de prensa el jueves, Smith dijo que la madre había llegado de Florida y ha estado trabajando con las autoridades.

“La madre logró llegar anoche desde Florida. Hemos hablado con ella y ha cooperado con nosotros lo mejor que ha podido”, dijo Smith.

El FBI, la Oficina Estatal de Investigaciones, la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama, el Departamento de Policía de Sumiton, la Policía de Jasper y la Policía de Adamsville colaboraron en la búsqueda.

Alrededor del mediodía del viernes 2 de enero, Smith ofreció una conferencia de prensa para compartir novedades.

Alrededor de las 2 p. m. del viernes 2 de enero, Smith ofreció otra conferencia de prensa para anunciar el hallazgo del cuerpo de John John.

“Hemos realizado una búsqueda exhaustiva”, dijo Smith, refiriéndose a la búsqueda que comenzó cuando John John fue visto por última vez. “Los investigadores y los voluntarios han… ¡Han sido increíbles buscando a Johnathan los últimos dos días!”.

Smith agradeció a los cientos de voluntarios que dedicaron su tiempo para ayudar en la búsqueda de John John y Buck. Los familiares confirmaron que la búsqueda no fue fácil. El terreno difícil de transitar y el clima frío y lluvioso dejaron a los buscadores cubiertos de lodo.

Smith dijo que el perro, Buck, fue encontrado aún con el cuerpo de John John. Buck sigue vivo. Smith afirma que John John fue encontrado a unas dos millas de la casa, en el bloque 7000 de la autopista 195.

“Como muchos de ustedes en nuestra comunidad… estamos devastados. Estamos realmente devastados por esta noticia”, dijo Smith en la conferencia de prensa del viernes por la tarde. “Johnathan era un niño aventurero y le encantaba la vida al aire libre”.

Smith finalizó la conferencia pidiendo respeto para la familia, afirmando que será un momento muy difícil para ellos. También indicó que no se divulgará más información por el momento, ya que la oficina del sheriff tiene más trabajo pendiente en el caso. Sin embargo, se compartirá una actualización más adelante.

La iglesia Cornerstone Assembly of God sirvió como centro para los socorristas y voluntarios durante la búsqueda de John John. Incluso trabajaron para ayudar a la familia del niño con alojamiento y comida.

La iglesia ya había planeado organizar una vigilia por John John y continuará haciéndolo mientras la comunidad procesa la trágica pérdida. La iglesia confirmó que varias iglesias se reunirán para orar en su edificio, ubicado en el número 7719 de la autopista 95 en el condado de Walker.

“Hay muchas emociones en esto. Hay muchos desafíos que surgen al preguntarse ‘¿por qué sucedió esto?’ ‘¿Cómo sucedió esto?’ ‘¿Dónde está Dios en todo esto?’”, dijo Parker Darnell, pastor principal de Cornerstone Assembly of God. Lo que queremos es reafirmar quién es Dios.

También se recaudarán donaciones para la familia en el evento.