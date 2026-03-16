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Niño y hombre mueren atropellados en Bessemer

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Niño y hombre mueren atropellados en Bessemer
Niño y hombre mueren atropellados en Bessemer

16 de marzo de 2026 – BESSEMER, Alabama – Agencias.

Dos personas, entre ellas un niño de 3 años, fallecieron tras ser atropelladas por un vehículo en Bessemer.

Las víctimas fueron identificadas como Orlin Dariel-Rodriguez, de 33 años, y Jared Ramos, de 3 años. Ambos eran de Bessemer.

El accidente ocurrió el domingo 15 de marzo, poco antes de las 8 p.m., en Eastern Valley Road.

Las autoridades informaron que el hombre y el niño se encontraban en la carretera cuando fueron atropellados. Según los informes, el conductor permaneció en el lugar y cooperó con los agentes.

El Departamento del Sheriff del Condado de Jefferson está investigando el accidente.

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