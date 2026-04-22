Niños de Alabama respiran aire sucio pese a tener ciudades muy limpias

22 de abril de 2026 – BIRMINGHAM – Alabama – Agencias.

El día de hoy, la Asociación Americana del Pulmón publicó su 27º informe anual Estado del Aire, el cual revela que casi la mitad de los niños en los EE. UU. respiran niveles insalubres de contaminación atmosférica, incluyendo a algunos de los 150,703 niños en Alabama. Según el informe, la calidad del aire en el área metropolitana de Birmingham empeoró ligeramente, lo que provocó una mayor exposición a la contaminación por ozono para los residentes y una clasificación del puesto 45 como la más contaminada a nivel nacional, con una calificación de F.

El informe analiza datos de calidad del aire de 2022-2024 para calificar a los condados según los niveles insalubres de ozono (esmog) y contaminación por partículas (hollín) y clasifica a los condados y áreas metropolitanas entre los más limpios y los más contaminados. Ambos contaminantes están vinculados a muertes prematuras y graves impactos en la salud, como ataques de asma, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, partos prematuros, deterioro cognitivo y cáncer de pulmón.

Para el área metropolitana de Birmingham, el informe encuentra:

a) Contaminación por ozono a nivel del suelo en el área metropolitana de Birmingham-Cullman-Talladega:

– Ranking nacional: 46º de 226 (54ª peor en el informe de 2025)

– Número de días insalubres al año: 6 días por año (5 días por año en el informe de 2025)

– Calificación: F, condado de Jefferson, AL, el peor del área metropolitana (F en el informe de 2025)

b) Contaminación por partículas a corto plazo en el área metropolitana de Birmingham-Cullman-Talladega:

– Ranking nacional: 122ª peor de 224 (156ª peor en el informe de 2025)

– Número de días insalubres al año: 1.3 días por año (0.7 días por año en el informe de 2025)

– Calificación: C, condado de Jefferson, el peor del área metropolitana (B en el informe de 2025)

c) Nivel promedio anual de contaminación por partículas en el área metropolitana de Birmingham-Cullman-Talladega:

– Ranking nacional: 38ª peor de 211 (34ª peor en el informe de 2025)

– Calificación: Calificación reprobatoria, niveles de contaminación por encima del estándar federal, el condado de Jefferson es el peor de la región

A nivel nacional, el informe halló que 33.5 millones de niños en los EE. UU., o el 46% de los menores de 18 años, viven en un área que recibió una calificación reprobatoria en al menos una medida de contaminación del aire. En total, el 44% de las personas de todas las edades en los EE. UU. (152 millones de personas en total) viven en un condado que recibió una calificación reprobatoria en al menos una medida. 32.9 millones de personas viven en condados con calificaciones reprobatorias en las tres medidas.

Los bebés, niños y adolescentes como grupo son más susceptibles a los impactos de la contaminación del aire en la salud. Sus pulmones aún se están desarrollando; respiran más aire para su tamaño corporal que los adultos y están expuestos con frecuencia al aire libre. La exposición a la contaminación en la infancia puede causar daños a largo plazo, incluyendo una reducción del crecimiento pulmonar, nuevos casos de asma y un mayor riesgo de enfermedades respiratorias.

Limpia el aire es esencial para la salud y el bienestar de las familias en todo Alabama. Los niños merecen respirar un aire que no los enferme, dijo Ashley Lyerly, directora sénior de abogacía de la Asociación Americana del Pulmón. Desafortunadamente, demasiadas personas en el área metropolitana de Birmingham viven con niveles insalubres de ozono y contaminación por partículas. Esta contaminación está causando que los niños tengan ataques de asma, contribuyendo a condiciones de salud crónicas y enfermando a las personas que trabajan al aire libre.

Lyerly añadió: Para agravar más el problema, los retrocesos de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA) en reglas críticas de aire saludable están impactando a nuestros residentes, y nuestras agencias estatales no pueden responder para proteger la salud de los habitantes de Alabama. Durante la sesión legislativa de 2026, la Legislatura de Alabama aprobó el Proyecto de Ley del Senado 71 para imponer restricciones sobre cómo nuestras agencias estatales, especialmente el Departamento de Gestión Ambiental de Alabama (ADEM), pueden regular el aire que respiramos y el agua que bebemos. Instamos a los legisladores de Alabama a tomar medidas para mejorar nuestra calidad del aire, incluyendo la restitución de la autoridad de ADEM, y pedimos a todos que le digan a la EPA que la salud de nuestros niños cuenta.

Otros hallazgos notables en Alabama incluyen:

a) El área metropolitana de Gadsden se sitúa entre las ciudades más limpias del país en contaminación por ozono, obteniendo una calificación de A en ozono y contaminación por partículas a corto plazo por segundo año consecutivo. El área también recibió una calificación aprobatoria en contaminación por partículas anual y ocupa el puesto 57 como la peor del país.

b) El área metropolitana de Mobile-Daphne-Fairhope ocupa el puesto 169 como la peor a nivel nacional en contaminación por ozono, obteniendo una calificación de B. El área se sitúa entre las ciudades más limpias del país en contaminación por partículas a corto plazo, recibiendo una calificación de A por segundo año consecutivo. Para la contaminación anual, el área metropolitana recibió una calificación aprobatoria y ocupa el puesto 96 como la peor del país.

c) El área metropolitana de Tuscaloosa se sitúa entre las ciudades más limpias del país por segundo año consecutivo, obteniendo una calificación de A. El área metropolitana ocupa el puesto 154 como la peor del país en contaminación por partículas a corto plazo y recibió una calificación de B. El área recibió una calificación aprobatoria para la contaminación por partículas anual y ocupa el puesto 157 como la peor a nivel nacional.

La Asociación del Pulmón pide a todos que insten a la EPA a valorar la salud de los niños de Estados Unidos. Históricamente, la EPA ha desempeñado un papel esencial en la protección de la salud de las personas frente a la contaminación del aire. La EPA actual se ha alejado de su base de salud pública al revertir las protecciones de aire limpio. Esta EPA también ha tomado la medida reciente de eliminar información relacionada con la salud de sus análisis económicos, lo que significa que los costos de la contaminación para los niños, las familias y las comunidades no se contabilizarán a medida que se deshagan las políticas. La EPA no debe devaluar la salud de los niños.