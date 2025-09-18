Noboa decreta toque de queda nocturno en cinco provincias de Ecuador por protestas

18 de septiembre de 2025 – Quito – EFE.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, amplió el estado de excepción y decretó un toque de queda nocturno en cinco provincias debido a las protestas que se preparan por la eliminación del subsidio al diésel.

El decreto incluyó a Chimborazo, que se suma a Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, las cuales ya estaban bajo un estado de excepción por “grave conmoción interna”.

El toque de queda se instauró de 22:00 a 5:00 en las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, y quienes lo incumplan serán detenidos por las autoridades.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador anunció un paro nacional indefinido por la medida presidencial, que elevó el precio del diésel de 1.80 a 2.80 dólares por galón.

El gobierno justificó la medida por la obstaculización de las vías que afecta el libre tránsito de personas y vehículos, y el normal desarrollo de las actividades personales, económicas y laborales.

El decreto respeta el derecho a protestar pacíficamente, pero considera que los cortes de vía y manifestaciones recientes afectan directamente la vida diaria de la ciudadanía.