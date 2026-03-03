Nombre del equipo de Mobile y avances del estadio en junio

3 de marzo de 2026 – Alabama – Agencias.

El nombre del equipo de hockey profesional de Mobile se dará a conocer en junio, coincidiendo con un hito importante en la construcción del nuevo estadio de la ciudad.

Zawyer Sports & Entertainment, los propietarios de la nueva franquicia de la Southern Professional Hockey League (SPHL), anunciaron que el nombre oficial, el logotipo y los colores del equipo se revelarán durante un evento especial a principios de verano. Este anuncio se produce mientras el proyecto del Mobile Arena alcanza una etapa clave de construcción en el sitio del antiguo Mobile Civic Center.

“Estamos increíblemente emocionados por el progreso que estamos viendo tanto con el equipo como con el estadio”, dijo Andy Kaufmann, CEO de Zawyer Sports. “La respuesta de la comunidad al concurso ‘Ponle nombre al equipo’ fue abrumadora, con miles de sugerencias enviadas. Junio será el momento perfecto para compartir nuestra identidad con el mundo, justo cuando la estructura física de nuestro futuro hogar comience a tomar forma de manera prominente en el horizonte de Mobile”.

El nuevo estadio, con un costo de 300 millones de dólares, está programado para abrir sus puertas en 2027. Los funcionarios de la ciudad señalaron que el proyecto sigue dentro del cronograma previsto, habiéndose completado recientemente trabajos estructurales significativos. Una vez terminado, el recinto contará con aproximadamente 10,000 asientos y servirá como un centro para deportes, conciertos y eventos culturales.

El regreso del hockey profesional marca un nuevo capítulo para la ciudad, que albergó por última vez a los Mobile Mysticks de la ECHL entre 1995 y 2002. El equipo de expansión de la SPHL comenzará a jugar en la temporada 2027-28, uniéndose a otros equipos regionales como los Birmingham Bulls y los Huntsville Havoc.

Además del nombre del equipo, Zawyer Sports planea anunciar detalles sobre las reservas de abonos de temporada y las iniciativas de participación comunitaria que se llevarán a cabo durante el periodo previo al partido inaugural. El evento de revelación de junio incluirá apariciones de funcionarios locales y representantes de la liga, celebrando tanto el futuro del deporte como el desarrollo económico del centro de Mobile.