Nueva borrasca llegará a España tras los graves daños del temporal Leonardo

6 de febrero de 2026 – Madrid – EFE.

España se encuentra en alerta ante la llegada de un nuevo frente atmosférico que afectará el territorio este sábado. Esta amenaza surge justo cuando el país intenta recuperarse de los devastadores efectos de la borrasca Leonardo, la cual ha provocado daños estructurales masivos y el desplazamiento de miles de personas. Las autoridades mantienen especial atención en la zona sur, donde el impacto ha sido más severo y ya se ha confirmado el fallecimiento de una persona.

Los expertos en meteorología anticipan que este nuevo fenómeno causará mayor inestabilidad, con un impacto directo en las regiones occidentales y meridionales. Estas áreas presentan actualmente una situación crítica debido a la saturación de los suelos y el elevado nivel de los cauces fluviales. Se espera que las lluvias se extiendan de forma generalizada desde el oeste hacia el este, alcanzando incluso al archipiélago balear, aunque con menor intensidad en la franja norte y el noreste.

La situación en Andalucía es particularmente preocupante, con aproximadamente once mil ciudadanos que han tenido que abandonar sus hogares por motivos de seguridad. Tras intensas labores de búsqueda, los equipos de emergencia hallaron el cuerpo de una mujer que había desaparecido recientemente tras ser arrastrada por un río en la provincia de Málaga. Además, el temporal ha inutilizado más de cien carreteras y ha provocado graves interrupciones en el transporte ferroviario de la región.

El desbordamiento de ríos principales como el Guadalquivir ha superado con creces los umbrales de seguridad, alcanzando niveles que duplican los límites de la alerta máxima. En localidades de Cádiz, Málaga y Sevilla, se registran acumulaciones de agua extremas que impiden el retorno de los evacuados a sus viviendas. Ante este escenario, el presidente del Gobierno ha visitado las zonas afectadas para evaluar los daños y solicitar a la población que extreme las precauciones ante los días complicados que se avecinan.

En la zona central y occidental del país, la cuenca del Duero se mantiene bajo estricta vigilancia con decenas de tramos fluviales en estado de alarma. Provincias como Burgos, Salamanca y León monitorizan constantemente el aumento del caudal para prevenir desastres mayores en los núcleos urbanos cercanos. Aunque el flujo de agua en algunos puntos ha mostrado signos de estabilización, la amenaza de nuevas precipitaciones mantiene activos todos los protocolos de emergencia.

Por otro lado, en Extremadura se ha registrado una ligera mejoría que ha permitido estabilizar el curso de ríos como el Guadiana. A pesar de este breve respiro en las condiciones climáticas, alrededor de mil personas permanecen en alojamientos temporales a la espera de que los niveles de agua bajen de forma definitiva. La coordinación entre las distintas administraciones sigue siendo prioritaria para gestionar los recursos de asistencia y responder de manera eficiente a los posibles incidentes que genere la nueva borrasca.