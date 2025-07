Nueva guardería en el centro de Alabama crea oportunidades para niños y sus padres

18 de julio de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Familiares, amigos y líderes de la ciudad de Hueytown, se reunieron en Forest Road el martes 18 de julio, para celebrar la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil Little Royalties.

La nueva guardería lleva más de dos años y medio en desarrollo, pero para su propietaria, Crystal May, este proyecto apasionante ha estado en su corazón durante más de una década.

“¡Ha sido un largo camino!”, dijo May. “Cuando empiezas algo, sabes más ó menos dónde quieres estar, pero no sabes adónde vas a llegar”.

May es una veterana en el mundo del cuidado infantil, con 17 años de experiencia como supervisora de bienestar infantil en el Departamento de Recursos Humanos de Alabama.

“Tratamos con niños que estaban en el sistema”, dijo May. “Así que pensé: ‘Si puedo llegar a los niños desde el principio, en las primeras etapas, quizás pueda marcar la diferencia’”.

Además del apoyo de la familia y los amigos de May al proyecto, la idea también encontró el respaldo comunitario de la Fundación de Mujeres de Alabama (WFA) y United Way del Centro de Alabama (UWCA). Little Royalties solicitó y recibió $25,000 en fondos del Instituto de Aceleración del Aprendizaje Temprano de United Way.

“Buscamos intencionalmente lugares donde hay escasez de guarderías, lo que significa que hay más personas y familias que necesitan cuidado infantil que plazas disponibles”, dice Katrina Watson, vicepresidenta sénior de Impacto Comunitario de UWCA. “Así que, al proporcionar este lugar, se atenderá a 55 niños más en el área de Hueytown”.

Watson afirma que hay al menos 30,000 personas en el centro de Alabama, que no tienen acceso a guarderías de alta calidad. La creación de más guarderías, afirma, significa que más padres podrán trabajar, se crearán más oportunidades laborales gracias a las nuevas instalaciones y se podrá invertir más dinero en esas comunidades.

“Con nuestra inversión de $25,000, se invertirán aproximadamente $200,000 más en Hueytown, según estudios de desarrollo económico”, dijo Watson.

Little Royalties acogerá a niños de entre seis semanas y 13 años, pero May afirma que la misión de la guardería va más allá del cuidado infantil, ofreciendo programas de desarrollo laboral para padres, que incluyen el aprendizaje de habilidades para entrevistas de trabajo.

“Les dije desde el principio que esto no es solo una guardería”, dijo May. “Es un centro de desarrollo. Por eso, queremos lograr excelentes resultados con las familias, y punto. Niños y sus padres”.