Nueva investigación revela que vapear podría aumentar tu riesgo de diabetes

5 de noviembre de 2025 – Salud – Agencias.

Las poblaciones negras e hispanas, junto con los individuos que padecen condiciones de salud subyacentes, también enfrentan un riesgo incrementado. Una nueva investigación de la Universidad de Georgia ha determinado que las personas que fuman cigarrillos, usan cigarrillos electrónicos o combinan ambos hábitos tienen una mayor probabilidad de desarrollar diabetes. El estudio halló que los fumadores tradicionales eran mucho más propensos a recibir un diagnóstico de prediabetes o diabetes en comparación con aquellos que no fuman.

El autor principal del estudio, Sulakshan Neupane, señaló que en una época en la que los cigarrillos electrónicos son promocionados como una alternativa “más segura” al tabaco, la investigación sugiere que estos productos podrían conllevar un peligro oculto y contribuir discretamente a problemas de salud a largo plazo como la prediabetes y la diabetes. A medida que el uso de cigarrillos electrónicos se propaga rápidamente, se vuelve crucial comprender sus efectos más amplios en la salud, ya que el impacto va más allá de los pulmones, afectando la salud metabólica y el cuerpo en su totalidad.

Los investigadores utilizaron más de 1.2 millones de puntos de datos de la encuesta Behavioral Risk Factor Surveillance System para analizar la correlación entre el uso de cigarrillos electrónicos y el tabaquismo estándar con los diagnósticos de prediabetes y diabetes. El estudio encontró que el uso exclusivo de cigarrillos electrónicos se asoció con un aumento del 7 % en el riesgo de prediabetes. Aunque este porcentaje pueda parecer menor, se traduce en aproximadamente 7,000 nuevos casos de prediabetes anualmente en Estados Unidos, lo que podría deberse a que el vapeo induce resistencia a la insulina a corto plazo y aumento de peso, ambos factores de riesgo conocidos.

El riesgo de prediabetes aumentaba significativamente con el uso de productos de tabaco tradicionales: el riesgo se elevó al 15 % para quienes fumaban cigarrillos o cigarros convencionales. Sin embargo, para las personas que utilizaban tanto cigarrillos como cigarrillos electrónicos (uso dual), el riesgo se disparó hasta un 28 %. Además, los usuarios duales también presentaron mayores probabilidades de ser diagnosticados con diabetes en general (no solo los factores de riesgo), destacando el potencial daño compuesto derivado de la utilización de ambos tipos de productos.

Los investigadores también identificaron que ciertos factores demográficos y condiciones preexistentes podrían exacerbar el riesgo de recibir un diagnóstico de prediabetes y diabetes. Se observó que el riesgo era incluso mayor entre individuos hispanos y negros que residen en condiciones socioeconómicas más bajas, así como en aquellos con problemas de salud preexistentes, como tener sobrepeso u obesidad. Por ejemplo, los usuarios de cigarrillos electrónicos con un índice de masa corporal elevado mostraron peores resultados en comparación con los vapeadores con peso normal.

Las personas de categorías de ingresos bajos enfrentaron un riesgo un 12 % mayor de ambas condiciones, lo que se atribuye al estrés mental que puede llevar al consumo de tabaco o alcohol para reducirlo. En contraste, la investigación ofreció una vía de mitigación: el ejercicio regular marcó una diferencia positiva, reduciendo el riesgo de prediabetes en fumadores en un 8 %. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para los esfuerzos de salud pública destinados a reducir el tabaquismo y mejorar los resultados de la diabetes.