Nueva ley de Alabama apunta a las estafas en quioscos de criptomonedas

8 de mayo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, firmó esta semana la Ley de Prevención de Fraude en Quioscos de Criptomonedas, estableciendo normas y regulaciones para los cajeros automáticos de criptomonedas.

En Hoover, los miembros de la comunidad han perdido más de $800,000 a manos de estafadores que los atraen a quioscos de criptomonedas durante los últimos cinco años. Muchos de estos cajeros automáticos se encuentran en lugares como gasolineras o tiendas de comestibles.

“Muchas de las personas que son víctimas de estas estafas no son personas tontas. Son personas con estudios y buenos empleos, y muchas veces han vivido una vida muy plena. Simplemente caen víctimas porque los estafadores saben qué lenguaje utilizar”, dijo el capitán Daniel Lowe, del Departamento de Policía de Hoover.

Bajo la Ley de Prevención de Fraude en Quioscos de Criptomonedas, se limitarán las transacciones, se mostrarán advertencias de fraude en las máquinas y se establecerán mecanismos de reembolso para casos de fraude confirmados.

“Ahora que tenemos algunos parámetros en torno a estos quioscos para, con suerte, prevenir parte de este fraude, especialmente los límites diarios por sí solos al menos reducirán la cantidad de dinero que la gente puede introducir en uno de estos a la vez”, dijo Lowe.

La ley también exige que los quioscos tengan una línea de atención al cliente con sede en los Estados Unidos. Cualquier persona que la infrinja puede enfrentarse a cargos civiles y penales.

“Ha sido un problema muy frecuente, y nos alegra que nuestro estado esté tomando medidas para ayudar a poner algunos parámetros a esto y, con suerte, mantener el dinero de nuestros ciudadanos en sus bolsillos porque se lo han ganado”, dijo Lowe.

La policía de Hoover quiere recordarle que las fuerzas del orden nunca pedirían a nadie que pague una multa utilizando criptomonedas. Si alguien recibe una llamada pidiéndole que haga esto, debe colgar y llamar a la policía.