Nueva sentencia para exsargento por agresión en Blount

El exsargento penitenciario Joseph Ray Snow fue recondenado tras un fallo emitido por un tribunal de apelaciones.

La justicia determinó un castigo de 10 años fraccionados con dos años de prisión efectiva y tres en libertad condicional.

El caso proviene de un ataque no provocado contra un prisionero en el Centro Correccional del Condado de Blount en 2022.

Detalles de la nueva sentencia emitida contra Joseph Ray Snow

Un juez dictó una nueva condena contra Joseph Ray Snow, exfuncionario penitenciario de la cárcel del Condado de Blount. El tribunal reconfiguró su castigo penal a diez años de prisión fraccionada, ordenando que cumpla exactamente dos años tras las rejas.

Una vez completado el tiempo en prisión efectiva, el imputado deberá cumplir un período de tres años bajo libertad condicional supervisada. Esta resolución responde directamente a un dictamen previo dictaminado por una instancia judicial superior.

Origen del caso y el fallo del tribunal de apelaciones

La revisión del caso se produjo luego de que un tribunal de apelaciones ordenara adecuar la condena a las normativas de Alabama. La legislación vigente exige fraccionar este tipo de penas para exoficiales de correcciones en el estado.

Snow fue hallado culpable en 2025 de los delitos de agresión en segundo grado e incumplimiento del deber. El expediente judicial detalla que el exfuncionario perpetró un ataque no provocado contra un recluso en la cárcel condal durante el año 2022.