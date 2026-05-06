Nueva York enfrenta riesgo eléctrico por ola de calor y baja reserva energética

6 de mayo de 2026 – Nueva York – Agencias.

El sistema eléctrico de Nueva York atraviesa una situación crítica al registrar su nivel más bajo de margen de reserva en más de una década, según el informe del New York Independent System Operator (NYISO). La capacidad disponible se ha reducido a 417 megavatios, un dato que genera preocupación ante la llegada del verano y las altas temperaturas.

Este descenso en la reserva energética en Nueva York se considera una señal de alerta frente al aumento de la demanda eléctrica provocado por el calor extremo. El sistema podría enfrentar dificultades para garantizar el suministro durante los picos de consumo, especialmente en jornadas con temperaturas elevadas.

Entre las principales causas del problema se encuentran el cierre de centrales eléctricas antiguas, retrasos en proyectos de energía renovable y el incremento del consumo por el uso de aire acondicionado, vehículos eléctricos y sistemas de calefacción eléctrica. Estos factores han reducido de forma significativa la capacidad de respuesta de la red.

El NYISO advirtió que el margen actual solo permitiría abastecer a unas 250.000 viviendas durante los momentos de mayor demanda, una cifra inferior a la registrada en años anteriores. Además, el informe señala que la reserva energética se ha reducido a menos de la mitad en comparación con el año pasado.

En escenarios de calor extremo, el sistema podría entrar en déficit energético. Según las proyecciones, una ola de calor prolongada con temperaturas de hasta 35 grados Celsius provocaría un déficit significativo, mientras que condiciones más severas aumentarían el riesgo de apagones y obligarían a activar protocolos de emergencia.

Ante este panorama, las autoridades energéticas de Nueva York estudian medidas como alertas de reducción de consumo, compra de electricidad a estados vecinos y posibles cortes controlados. El NYISO advierte que la combinación de alta demanda, infraestructura limitada y transición energética incompleta incrementa la vulnerabilidad del sistema eléctrico en Estados Unidos.