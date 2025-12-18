Nueva York recibe con entusiasmo los números que marcarán el inicio del 2026

18 de diciembre de 2025 – Nueva York – EFE.

Los números gigantes que darán la bienvenida al 2026 llegaron finalmente a la plaza de Times Square para ser presentados ante el público. Cientos de residentes y visitantes se reunieron con gran entusiasmo para observar el debut de estas piezas luminosas que decorarán la famosa esfera de cristal durante la víspera de año nuevo. El conjunto estará en exhibición directa durante varios días para que los transeúntes puedan apreciar de cerca los detalles de esta tradición neoyorquina.

Cada dígito que compone la cifra del próximo año posee una altura superior a los dos metros y cuenta con una iluminación propia distribuida en cientos de bombillas individuales. El diseño contempla una cantidad específica de luces para cada carácter, logrando un brillo uniforme que será visible a gran distancia. Los organizadores realizaron las pruebas técnicas necesarias para asegurar que todo funcione correctamente durante el evento principal que se celebra anualmente a finales de diciembre.

La dinámica actual en la zona permite que las personas se acerquen a una pequeña plataforma para capturar imágenes de recuerdo junto a los números encendidos. Esta oportunidad de contacto cercano es muy valorada antes de que las piezas sean elevadas a lo alto del edificio principal de la plaza. Allí se unirán a una enorme esfera de gran peso y miles de cristales finos que descenderá frente a millones de espectadores que siguen la transmisión global.

Entre los asistentes se encuentran historias personales de superación y esperanza, como la de una ex oficial de seguridad puertorriqueña que busca inmortalizar el cierre de un ciclo personal. Para muchos, la fotografía junto al 2026 simboliza la transición hacia una etapa que anhelan sea próspera y libre de dificultades. La atmósfera en Broadway se mantiene vibrante mientras personas de todos los orígenes comparten el espacio con sus familias y mascotas bajo el espíritu festivo.

Cerca de la estructura luminosa se ha instalado un espacio dedicado a recolectar las peticiones y metas de la ciudadanía para los meses venideros. Los mensajes escritos en trozos de papel se convertirán posteriormente en el confeti que inundará las calles durante la celebración de medianoche. Los deseos recolectados son variados y abarcan desde peticiones de paz mundial y justicia social hasta metas personales relacionadas con el éxito profesional o el bienestar de los animales.

Las estadísticas indican que más de un millar de personas participan diariamente en esta actividad del muro de los deseos antes de que los números sean retirados para su instalación definitiva. Entre las peticiones más recurrentes destacan las soluciones ante el cambio climático y el éxito deportivo en eventos internacionales futuros. Esta interacción permite que los visitantes dejen una huella simbólica en la ceremonia que marca el comienzo de un nuevo calendario en la ciudad de Nueva York.