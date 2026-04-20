Nueva York se rinde ante el estreno de la secuela de El diablo viste a la moda

20 de abril de 2026 – Nueva York – EFE.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci paralizaron la ciudad de Nueva York este lunes durante el estreno mundial de la esperada continuación de El diablo viste a la moda. A dos décadas del lanzamiento del filme original que se convirtió en un pilar de la cultura pop, el elenco principal se reunió en el Lincoln Center para celebrar este nuevo capítulo. La alfombra roja se transformó en un espectáculo de alta costura que evocó la esencia de la icónica revista Runway, captando la atención de toda la industria del entretenimiento.

Meryl Streep, quien a sus 76 años retoma su papel como la legendaria Miranda Priestly, deslumbró a los asistentes con un imponente vestido-capa en tono naranja. La actriz complementó su vestuario con guantes y calzado negro, coronando su estilo con las características gafas de sol de su personaje. Su presencia reafirmó por qué su interpretación de la estricta editora sigue siendo una de las más recordadas en la historia del cine contemporáneo.

Por su parte, Anne Hathaway, quien interpreta a Andy Sachs, lució un diseño de satén rojo con detalles lenceros y una falda de gran volumen que resaltó su evolución dentro de la trama. A sus 43 años, la actriz mostró una imagen sofisticada que contrasta con la asistente novata que conocimos hace veinte años. Su aparición junto a sus compañeros de reparto generó un gran entusiasmo entre los seguidores de la franquicia que esperaban este reencuentro.

Emily Blunt, quien encarna nuevamente a la ambiciosa asistente de la dirección, optó por un atuendo de estética romántica en tonos claros y capas de tul. Stanley Tucci también se sumó a la celebración con un elegante traje oscuro con detalles en terciopelo, manteniendo la distinción que caracteriza a su personaje como mentor de moda. Los cuatro protagonistas posaron frente a estructuras artísticas que hacían referencia directa a la simbología visual de la obra original.

El evento contó con la participación de diversas personalidades del mundo del modelaje y el diseño, así como nuevas incorporaciones al elenco como Simone Ashley. Entre los invitados destacados figuraron la modelo Coco Rocha y el diseñador Christian Siriano, quienes junto a otras celebridades del deporte y la música, aportaron brillo a una velada marcada por el lujo. Esta premiere sirvió como plataforma para introducir a los nuevos personajes que acompañarán a las estrellas originales en esta segunda parte.

Esta presentación en Nueva York representa el cierre triunfal de una extensa gira promocional que recorrió las principales capitales del mundo durante las últimas semanas. Cada parada de este tour se manejó como un evento de moda de primer nivel, logrando mantener una gran relevancia en las tendencias actuales y optimizando la expectativa del público. Con esta secuela, la producción busca revalidar su impacto en las nuevas generaciones mientras rinde homenaje al legado de la primera cinta.