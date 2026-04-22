Nuevas normas de la Unión Europea para viajar con mascotas este 2026

22 de abril de 2026 – Bruselas – EFE.

La Unión Europea ha puesto en marcha este martes una serie de normativas actualizadas que regulan el transporte de perros, gatos y hurones entre sus fronteras. Esta iniciativa tiene como objetivo principal combatir el comercio ilegal de especies y frenar la propagación de enfermedades zoonóticas en el territorio comunitario. Gracias a estas medidas, se espera un mayor control sanitario y una protección más rigurosa para los animales de compañía que se desplazan por el continente.

A pesar de las actualizaciones legislativas, los requisitos fundamentales para los dueños de mascotas se mantienen constantes respecto a años anteriores. Sigue siendo obligatorio que los animales cuenten con un microchip homologado, el pasaporte europeo oficial y la vacuna contra la rabia en vigor para poder circular libremente. Estas herramientas continúan siendo los pilares de la seguridad en el tránsito animal dentro de los Estados miembros.

El nuevo Reglamento 2026/131 introduce precisiones técnicas para reforzar la vigilancia en los movimientos intracomunitarios de los animales. El enfoque de las autoridades se centrará en la verificación exhaustiva de la identidad de cada ejemplar y la validez de la documentación que lo acompaña. Con este endurecimiento de las inspecciones, la Comisión Europea busca garantizar que se cumplan estrictamente todas las condiciones legales vigentes.

Entre los cambios más destacados de la normativa se encuentra la limitación de cinco animales como máximo por cada vehículo particular. Asimismo, el texto legal clarifica los protocolos necesarios para el tránsito de mascotas que provienen de naciones externas a la Unión Europea y que deben cruzar territorio comunitario. También se han definido detalladamente los pasos a seguir en caso de que un tercer país deniegue el acceso a un animal y este deba ser repatriado.

La identificación de las mascotas se vuelve más rigurosa al exigir que los documentos incluyan datos específicos como el código de origen del país de procedencia. Esta mejora en el registro permitirá una trazabilidad más eficiente y transparente de cada perro, gato o hurón que cruce las fronteras. De esta manera, se pretende modernizar el sistema de bases de datos para que la información esté disponible y sea verificable de forma inmediata por las autoridades competentes.

Aunque gran parte de la ley entra en vigencia de inmediato, la implementación total será escalonada para facilitar la transición de los usuarios. Los certificados sanitarios renovados serán obligatorios a partir de octubre de 2026, mientras que los nuevos modelos de pasaportes y sistemas de identificación no se exigirán hasta el primer día de 2028. Este calendario progresivo permite a los propietarios y veterinarios adaptarse sin contratiempos a las exigencias burocráticas del futuro cercano.