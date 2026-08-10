Nuevas patrullas híbridas para la policía de Irondale

El Departamento de Policía de Irondale incorporó 10 nuevos vehículos híbridos para renovar su flota operativa.

La medida moderniza las unidades de patrulla e involucra a estudiantes locales en el diseño de vehículos escolares.

La ciudad realizó una inversión municipal de $675,000 financiada mediante un esquema de arrendamiento.

Inversión en patrulleros híbridos y participación estudiantil en Irondale

La Ciudad de Irondale puso en circulación diez unidades Ford Police Interceptor Utility Hybrids destinadas a optimizar la seguridad ciudadana. Seis vehículos reforzarán las tareas de patrullaje general, mientras que cuatro apoyarán a los Oficiales de Recursos Escolares (SRO).

Las patrullas asignadas a las escuelas lucirán diseños creados por alumnos de cuatro instituciones locales tras un concurso de arte. Esta iniciativa busca fortalecer los lazos de confianza entre los jóvenes y las fuerzas del orden desde una perspectiva comunitaria.

Financiamiento, estándares de la flota y apoyo a otros municipios de Alabama

El proyecto requirió una suma de $675,000 gestionada mediante un arrendamiento financiero municipal, lo que permitió sustituir las unidades que promediaban 125,000 millas. La administración fijó un plan de renovación constante para sustituir los patrulleros cada cinco años o 100,000 millas.

La transición hacia tecnología híbrida generará un ahorro considerable en consumo de combustible para el ayuntamiento. Adicionalmente, las autoridades donaron dos de los patrulleros dados de baja a las localidades de Georgiana y Camp Hill en Alabama.