Nueve arrestados y tres campamentos destruidos tras operativo policial en Michoacán, México

20 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Los organismos de seguridad en México reportaron este martes la captura de nueve individuos y la destrucción de tres asentamientos irregulares en el estado de Michoacán. Estas instalaciones eran presuntamente operadas por agrupaciones delictivas en la zona occidental del país. En el despliegue participaron diversas instituciones federales y estatales, incluyendo el ejército y la marina, quienes trabajaron de manera coordinada para ejecutar las acciones de vigilancia y control territorial.

Durante la intervención, los efectivos de seguridad no solo lograron las detenciones, sino que también confiscaron un importante arsenal que incluye ocho armas de fuego y casi quinientos cartuchos útiles. Entre el material incautado se encontraron dispositivos explosivos de fabricación casera y varios vehículos que eran utilizados para las actividades ilícitas de estos grupos. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca recuperar la tranquilidad en una de las regiones más complejas de la nación.

Este esfuerzo institucional responde a una iniciativa impulsada por el ejecutivo federal para combatir la violencia extrema que ha afectado a la entidad. El plan fue activado tras un trágico incidente que cobró la vida de un alto funcionario municipal en Uruapan a finales del año anterior, lo que provocó una fuerte reacción social. Desde entonces, se han reforzado las patrullas en zonas clave para garantizar que las industrias locales, especialmente las dedicadas al cultivo de aguacate y cítricos, puedan operar sin la presión de la delincuencia.

Los patrullajes y reconocimientos terrestres se han extendido a lo largo de diversos municipios, abarcando localidades como Apatzingan, Morelia y Zamora, entre otras. El balance de las operaciones realizadas durante los últimos meses arroja cifras significativas, con cientos de personas puestas a disposición judicial y el desmantelamiento de decenas de puntos de almacenamiento y tomas de combustible ilegales. Las autoridades han logrado además la incautación de toneladas de precursores químicos destinados a la manufactura de estupefacientes.

El volumen de armamento y suministros bélicos retirados de las calles en este periodo es considerable, sumando miles de cargadores y cientos de explosivos. Estos operativos sistemáticos tienen como meta prioritaria disminuir los indicadores de inseguridad y delitos de alto impacto que han golpeado históricamente a Michoacán. La labor de inteligencia apunta a que la región es un punto de disputa constante entre múltiples organizaciones que buscan controlar las actividades económicas del estado.

Informes de inteligencia militar y ministerial han identificado la presencia de al menos doce estructuras criminales diferentes que operan en la geografía michoacana. Estos grupos, que llevan nombres variados y poseen estructuras organizativas propias, compiten por el dominio territorial y el manejo de recursos. Ante esta fragmentación de la criminalidad, el gobierno mantiene una vigilancia permanente para intentar neutralizar la capacidad operativa de estas facciones y devolver la paz a los ciudadanos y trabajadores del sector agrícola.