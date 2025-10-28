Nueve muertos, incluyendo dos niños y cuatro mujeres, en Gaza por bombardeos israelíes

28 de octubre de 2025 – Jerusalén – EFE.

Una nueva ola de ataques aéreos israelíes sobre la Franja de Gaza ha resultado en la muerte de al menos nueve personas, incluyendo dos niños y cuatro mujeres, en bombardeos que afectaron las zonas norte y sur del territorio. Esta serie de ofensivas por parte del Ejército israelí se produce en respuesta a lo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha calificado como violaciones del alto el fuego por parte del grupo Hamás.

La Defensa Civil de la Franja de Gaza informó que las víctimas fatales se dividen en dos incidentes principales. Cuatro personas murieron en el norte de Gaza, como resultado del bombardeo de una vivienda perteneciente a la familia Al Banna, en la ciudad de Gaza. Las otras cinco muertes ocurrieron en el sur, tras un ataque dirigido contra un vehículo en la calle Al Qasam, ubicada en Jan Yunis.

Los cuerpos de rescate detallaron la identidad de las víctimas, indicando que entre los fallecidos en la ciudad de Gaza se encontraban tres mujeres y un hombre. Por su parte, el ataque al vehículo resultó en la muerte de dos niños, una mujer y dos hombres. Fuentes médicas del Hospital Nasser en Jan Yunis, donde fueron trasladados los cuerpos, informaron a la prensa que los cuerpos de los niños llegaron en un estado de desmembramiento.

Además de los ataques fatales, la Defensa Civil también reportó dos personas heridas tras el bombardeo de una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas, situada al oeste de la ciudad de Al Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza. El portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, especificó que el edificio atacado en el barrio Sabra era una estructura de cuatro pisos llena de gente, y el impacto destruyó tres de ellos.

A pesar de las condiciones humanitarias extremadamente difíciles, agravadas por la escasez de recursos y los bombardeos continuos, los equipos de la Defensa Civil y otras autoridades continúan activamente sus labores sobre el terreno. Sus operaciones de rescate se centran en la búsqueda y recuperación de personas que han quedado atrapadas bajo los escombros de las viviendas destruidas.

Los ataques se intensificaron después de que Israel acusara a Hamás de agredir a sus soldados con disparos de francotirador y artillería en Rafah, al sur de Gaza, una acusación que el grupo islamista ha negado. La escalada de tensión también se produce tras el reciente incidente en el que Hamás devolvió restos humanos que no correspondían a ninguno de los 13 rehenes muertos que se presume permanecen en la Franja, sino a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado a finales de 2023.