Nuevo negocio en The Summit que te sacude el cuerpo... literalmente

7 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

En los años 70, no era raro escuchar a alguien decir “solid” para decir que algo era genial. Pues bien, en este 2026, lo que no es raro es escuchar a alguien decir SolidCore. SolidCore es un nuevo negocio en el vecindario que sacude el cuerpo, literalmente. Su objetivo es ayudarte a ganar músculo mientras proteges tu organismo. Los ejercicios de bajo impacto garantizan una tensión o fuerza mínima sobre la columna vertebral o las articulaciones. Lo más interesante de SolidCore es que entrenan la resistencia muscular, es decir, preparan a tus músculos para que sean resistentes a la fatiga y trabajen continuamente contra una fuerza externa. Ambos métodos de entrenamiento son efectivos y mejorarán tu rendimiento general y tu salud.

SolidCore se enfoca en las fibras musculares de tipo 1 o de contracción lenta (STMF, por sus siglas en inglés). Estas fibras pueden mantener la tensión durante mucho tiempo y controlan la resistencia del músculo o su capacidad para realizar contracciones con menos fatiga. Esto se traduce en un mejor rendimiento en las actividades diarias y en otras disciplinas deportivas. ¡Más lento equivale a más fuerte! Los clientes experimentan mayores ganancias de fuerza cuanto más tiempo permanece el músculo bajo tensión. Al moverse lentamente, los músculos realizan más trabajo metabólico por segundo. Mantener la tensión es crucial para alcanzar el fallo muscular durante la etapa controlada, lo que a su vez conduce al crecimiento muscular. Esto eleva los ejercicios tradicionales, como las zancadas (lunges), al siguiente nivel.

Si te gustaría probar SolidCore, celebrarán su gran inauguración este sábado 10 de enero.

Ubicación: 333 Summit Blvd, Birmingham, AL 35243.

Teléfono: 205-778-2742

Sitio web: Puedes visitar su página haciendo clic aquí.