Nuevo supermercado abre en Woodland Park tras tres años

Qué pasó : Carver Jones Market abre sus puertas en Heritage Plaza para ofrecer alimentos frescos y carnes a precios accesibles.

: Carver Jones Market abre sus puertas en Heritage Plaza para ofrecer alimentos frescos y carnes a precios accesibles. Por qué importa : La apertura acaba con casi tres años de desierto alimentario tras el cierre de Save-A-Lot en la zona.

: La apertura acaba con casi tres años de desierto alimentario tras el cierre de Save-A-Lot en la zona. El dato clave: El establecimiento dará servicio a una población de 31 000 habitantes en un radio de cinco millas.

Apertura de Carver Jones Market beneficia a vecinos de Birmingham

El nuevo supermercado Carver Jones Market inicia operaciones en el centro comercial Heritage Plaza del vecindario Woodland Park en Birmingham. La tienda abre sus instalaciones con una ceremonia de corte de cinta a las 7:45 a. m., seguida de una apertura preliminar para atender a la comunidad local.

El propietario James Harris lidera la iniciativa comercial respaldada por autoridades locales para combatir los desiertos alimentarios en la ciudad. El mercado ofrecerá frutas, verduras y carnes a costos accesibles, beneficiando a unas 31 000 personas que residen en un radio cercano de cinco millas.

Solución al desierto alimentario e impacto económico local

El vecindario permaneció sin supermercado de servicio completo desde que la cadena Save-A-Lot cerró sus puertas de forma imprevista hace casi tres años. Durante ese tiempo, las familias dependían de comercios como Dollar General o debían trasladarse hasta zonas distantes como Lakeshore o Green Springs.

La concejal Crystal Smitherman, representante del Distrito 6 de la ciudad, destacó que el establecimiento evitará gastos excesivos en transporte e impulsará la economía del sector. Un estudio de la University of Alabama at Birmingham reveló que más de 150 000 residentes en la localidad sufrían de inseguridad alimentaria.