Nuevos postes de luz a lo largo de la autopista 31 en Pelham

Nuevos postes de luz a lo largo de la autopista 31 en...

13 de noviembre – PELHAM, Alabama – Agencias.

Oscuros es como algunos conductores describen los tramos de la autopista 31 en el condado de Shelby.

Ahora, está en marcha un plan de mejora del alumbrado público de $7 millones en Pelham para garantizar que los conductores lleguen a casa de forma segura.

‘Por la noche, se vuelve un poco difícil ver’, dijo Billy Thompson.

Thompson no es ajeno a la autopista 31. Vive en Center Point, pero trabaja en un concesionario de automóviles en Pelham.

Cuando sale del trabajo, normalmente está oscuro. Él da la bienvenida a estas nuevas mejoras de iluminación.

‘Eso probablemente reducirá la cantidad de accidentes que ocurren’, dijo.

En este momento, las cuadrillas están en acción, preparando los cimientos, para reemplazar el alumbrado público aéreo entre el ayuntamiento y los alrededores de la autopista 119.

Michael Eddington, ingeniero municipal de Pelham, dice que no solo mejorará la calidad de la luz, sino que, al reemplazar los postes de madera más antiguos por postes de metal estratégicamente diseñados, los conductores estarán aún más protegidos en caso de accidente.

‘Esos están conectados con un sistema de pernos que es un sistema de ruptura (breakaway system), en caso de que un vehículo los golpee’, compartió Eddington.

Eso significa que los postes deberían caer lejos de los automóviles y causar menos daños.

Mientras las cuadrillas trabajan para instalar los nuevos postes de luz, Eddington insta a los conductores a garantizar también su seguridad.

‘Estén alerta en la carretera, reduzcan la velocidad’, dijo. ‘Estos chicos tendrán equipos en el arcén de la carretera’.

El ingeniero municipal dice que no hay cierres de carriles planeados, pero son posibles.

Se espera que el proyecto finalice a finales de julio.