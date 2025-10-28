Obra cinematográfica de Quentin Tarantino será recopilada en una colección de libros

28 de octubre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

La obra cinematográfica del reconocido director Quentin Tarantino será inmortalizada y explorada en una nueva serie de libros titulada ‘Quentin Tarantino Library’. Esta colección, que será publicada por la editorial Insight Editions, tiene como objetivo ofrecer un profundo recorrido visual y narrativo a través de la destacada filmografía del cineasta.

El autor de esta serie, Jay Glennie, expresó su convicción de que este material revelará detalles inéditos sobre los procesos creativos de Tarantino. Según su testimonio, compartido en la página de la editorial, el haber pasado un tiempo extenso con el director y sus colaboradores le permite afirmar que “ningún otro libro ha revelado tanto sobre la creación de una película” como esta compilación.

El primer volumen de la biblioteca se centrará en Once Upon a Time in Hollywood, la película más reciente de Tarantino que contó con un elenco estelar encabezado por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Esta obra explora la vida de una estrella de Hollywood y su doble de acción en el Los Ángeles de la década de 1960, y el libro se titula The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in Hollywood.

El volumen sobre Once Upon a Time in Hollywood cuenta con la firma del propio director junto con el periodista Jay Glennie, lo que le otorga una autenticidad particular. La descripción del material detalla que el libro es presentado personalmente por Quentin Tarantino y que incluye una gran cantidad de fotografías nunca antes vistas detrás de cámaras.

Adicionalmente, el contenido visual se complementa con elementos cruciales del proceso de producción, como memorandos de trabajo, arte conceptual, así como bocetos detallados del vestuario y el diseño de producción. La obra también incorpora una serie de entrevistas exclusivas realizadas por Glennie a los miembros principales del reparto, que incluye figuras como Margaret Qualley, Kurt Russell, Dakota Fanning y Emile Hirsch, entre otros.

En noticias relacionadas, la serie llega en un momento de cambios en la carrera del director, quien recientemente canceló su plan para su décimo y supuestamente último filme, The Movie Critic. Además, se anunció que Tarantino regresará a la actuación con un papel principal en la próxima película de Jamie Adams, Only What We Carry, marcando su primer rol destacado en el cine desde su participación en From Dusk Till Dawn en 1996.