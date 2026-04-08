Ocho personas acusadas en el condado de Calhoun tras una investigación conjunta por reportes de disparos

Ocho personas acusadas en el condado de Calhoun tras una investigación conjunta...

8 de abril de 2026 – ANNISTON, Alabama – Agencias.

Una investigación en Anniston resultó en el arresto de ocho personas, quienes enfrentan múltiples cargos.

El Departamento de Policía de Anniston identificó a los sospechosos como Zavion Lynch, Javon Williams, Jaterius Groce, Zyquan Ackles, Victoria Pope, Deorderick Searcy, Travis Turner y Darnell Thomas Jr.

La policía de Anniston inició una investigación tras recibir reportes de disparos contra viviendas y vehículos, identificando a algunas de las personas relacionadas con los incidentes.

El 4 de abril, mientras intentaban detener un vehículo cerca de la intersección de Rocky Hollow Road y Christine Road, la policía informó que el vehículo en el que viajaban algunos de los sospechosos inició una persecución.

Lynch, de 18 años y residente de Anniston, huyó a pie del vehículo y fue rápidamente detenido mientras los agentes continuaban la persecución.

El conductor, posteriormente identificado como Williams, de 21 años y residente de Jacksonville, se detuvo cerca de la intersección de la Avenida McCoy y la Calle 23 Oeste, donde él y Groce, de 21 años y residente de Anniston, fueron detenidos.

Un tercer pasajero, Ackles, de 19 años y residente de Anniston, huyó a pie y no pudo ser localizado en ese momento.

Además de una pistola AR-15 que fue arrojada desde el vehículo durante la persecución y posteriormente recuperada de la carretera por los agentes, se encontró otra pistola en el vehículo que había sido reportada como robada.

Tres días después, varias agencias, trabajando en conjunto, ejecutaron una orden de registro en la cuadra 1500 de McCall Drive en Anniston.

Allí encontraron drogas ilegales y seis armas de fuego, incluyendo otra que había sido reportada como robada y una equipada con un dispositivo para convertirla en ametralladora.

Durante el registro, Pope, de 45 años, Searcy, de 21, y Turner, de 22, fueron detenidos.

Ackles, de 19 años y residente de Anniston, fue localizado durante un allanamiento en una vivienda ubicada en el bloque 700 de la calle E. 22, junto con Thomas, de 23 años y también residente de Anniston. En la vivienda se recuperó otra arma de fuego robada.

La policía informó que la investigación continúa y se esperan más cargos.

Los investigadores del Departamento de Policía de Anniston agradecieron la colaboración de varias agencias, entre ellas la Unidad de Delitos Graves del 7.º Distrito Judicial, la Oficina del Sheriff del Condado de Calhoun y el Departamento de Policía de Oxford.