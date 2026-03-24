Ofensiva de Israel en Líbano deja ya 1.072 muertos y casi 3.000 heridos

24 de marzo de 2026 – Beirut – EFE.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano ha confirmado que la cifra de fallecidos por la reciente ofensiva aérea y terrestre de Israel ha alcanzado las 1.072 personas este martes. Durante las últimas veinticuatro horas se registraron treinta y tres nuevas muertes y noventa heridos adicionales como consecuencia de los ataques constantes en diversas regiones del territorio libanés. Esta escalada de violencia mantiene en alerta a la comunidad internacional debido al rápido incremento de las bajas civiles desde el inicio de las operaciones militares.

Las estadísticas acumuladas desde que comenzó el conflicto el pasado 2 de marzo revelan un panorama humanitario desolador con un total de 2.966 personas heridas. Entre las víctimas más afectadas se encuentran los menores de edad, contabilizándose hasta la fecha 121 niños fallecidos y 382 infantes con lesiones de diversa gravedad. Estos datos difundidos por el departamento de Emergencias subrayan el alto impacto que los bombardeos están teniendo sobre la población civil más vulnerable en las zonas de combate.

La campaña de bombardeos ejecutada por las fuerzas israelíes se ha intensificado desde la tarde del lunes afectando múltiples áreas estratégicas del país. Además de los ataques directos contra objetivos humanos, Israel ha centrado su estrategia en la destrucción de infraestructuras clave como los puentes que unen el sur del Líbano con el resto de la nación. El propósito declarado de estas maniobras es bloquear las rutas de suministros y el desplazamiento de los combatientes pertenecientes al grupo chií Hizbulá.

En el plano terrestre el ejército israelí continúa avanzando en la zona meridional del Líbano donde mantiene enfrentamientos directos contra las milicias de Hizbulá. Esta operación militar por tierra complementa el asedio aéreo y busca desarticular las capacidades operativas del grupo en la frontera. La situación en el sur del país sigue siendo extremadamente volátil mientras ambas partes intercambian fuego en una guerra que no da señales de tregua inmediata en el corto plazo.

En medio de este escenario de guerra el Ministerio de Exteriores libanés ha tomado una decisión política drástica al retirar las credenciales al embajador designado por Irán, Mohamad Reza Sheybani. El diplomático ha recibido un plazo formal que vence el próximo domingo para abandonar definitivamente el territorio nacional. Esta medida representa una ruptura significativa en las relaciones oficiales en un momento donde la presión interna y externa sobre la influencia extranjera en el conflicto es máxima.

La expulsión del representante de Teherán es un movimiento clave debido a que el gobierno iraní es el aliado principal y el mayor soporte logístico de Hizbulá en la región. Irán desempeña un papel fundamental en el financiamiento, el suministro de armamento y el entrenamiento de los combatientes chiíes que enfrentan a las tropas de Israel. Este giro diplomático añade una nueva capa de complejidad a la crisis del Líbano y redefine las alianzas políticas mientras la cifra de víctimas sigue aumentando cada día.