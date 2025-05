Oficial de control animal salva a 5 perros de un incendio en una casa en Fairfield

12 de mayo de 2025 – FAIRFIELD, Alabama – Agencias.

Una oficial de control animal de Fairfield fue aclamada como heroína tras arriesgar su vida para salvar a cinco perros atrapados en un incendio ocurrido un viernes por la tarde. Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron la casa envuelta en llamas y varios animales en peligro: tres perros encadenados en el patio trasero, uno suelto y otro dentro de una jaula. Ante esta situación, el jefe de bomberos contactó de inmediato al control animal, que respondió rápidamente y rescató a los animales sin incidentes.

Un video del rescate muestra a la oficial corriendo entre el fuego, cortando cadenas y sacando a los perros uno por uno. La escena impresionó profundamente a Allison Black Cornelius, directora ejecutiva de la Sociedad Protectora de Animales del Gran Birmingham, quien expresó su admiración y preocupación al ver a la oficial actuando valientemente mientras las llamas se acercaban. Para Cornelius, esta actuación refleja que, para muchos oficiales, su labor va más allá de un simple trabajo, es una vocación.

Cornelius destacó que los oficiales de control animal son también parte del personal de primera respuesta en emergencias, ya que su presencia es crucial para proteger tanto a los bomberos como al público. A su vez, el jefe de bomberos Carlos Perry señaló que los animales asustados pueden complicar las labores de rescate si no se controlan a tiempo, y que gracias a la intervención rápida del control animal, se evitó una posible tragedia mayor.

Los cinco perros sobrevivieron al incendio, aunque sufrieron por inhalación de humo. Están siendo tratados y evolucionan favorablemente. Sin embargo, Cornelius utilizó esta situación para llamar la atención sobre el peligro de mantener encadenados a los perros, argumentando que lejos de protegerlos, los pone en riesgo, especialmente en casos de emergencia como el ocurrido. Considera que esta práctica, además de cruel, es contraproducente.

La directora de GBHS instó a los legisladores a prohibir el encadenamiento de perros, recordando que el Proyecto de Ley 149, que pretendía restringir esta práctica, no fue aprobado. Aunque Birmingham tiene una ordenanza contra el encadenamiento, Fairfield no está cubierta por ella. Cornelius enfatizó que Alabama debe unirse a otros lugares que ya han tomado medidas al respecto, y que no debe quedarse atrás en materia de bienestar animal.

Finalmente, Cornelius hizo un llamado a los dueños de mascotas para que incluyan a sus animales en sus planes de emergencia. El incendio, cuya causa aún está bajo investigación, sirve como una advertencia sobre la importancia de la preparación. Mientras tanto, GBHS colabora con el propietario de los perros para asegurarse de que no vuelvan a condiciones inseguras. Aunque están en condiciones de regresar, solo podrán hacerlo si se garantiza su bienestar.