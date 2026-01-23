Oficial de policía de Huntsville es asignado a tareas administrativas tras revisión de uso de la fuerza

23 de enero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

La Policía de Huntsville informó que está revisando un incidente de uso de la fuerza que involucra a uno de sus oficiales, quien ha sido asignado a tareas administrativas durante el proceso de revisión.

Según la policía, el incidente comenzó cuando un oficial observó que un vehículo no se detuvo al salir de un negocio local en Jordan Lane, cerca de Oakwood Avenue, alrededor de las 11:30 p.m. del miércoles.

Cuando el oficial intentó detener el vehículo, la policía señaló que el conductor, Lundon Dewayne Harkey, de 37 años y residente de Huntsville, intentó darse a la fuga. Se produjo una breve persecución en la que Harkey perdió el control y chocó, según el reporte policial.

Tras el choque, la policía añadió que Harkey intentó huir a pie, pero fue capturado más tarde.

“Durante la detención, se utilizó la fuerza mientras el oficial trabajaba para poner a Harkey bajo custodia”, declaró la policía de Huntsville en un comunicado. “El departamento está revisando toda la evidencia disponible, incluyendo las grabaciones de las cámaras corporales y otros materiales de investigación, para evaluar el incidente”.

Durante el arresto, la policía indicó que Harkey intentó destruir lo que parecían ser narcóticos ilegales al tragarse la sustancia. Harkey fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento antes de ser ingresado en la cárcel del condado.

Harkey fue acusado de los delitos graves de intento de elusión policial, resistencia al arresto y alteración de evidencia física. El oficial asignado a labores administrativas no ha sido identificado.