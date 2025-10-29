Ola de ataques israelíes en Gaza eleva a 104 muertos, incluyendo 66 mujeres y niños

29 de octubre de 2025 – Jerusalén – EFE.

El Ministerio de Sanidad en Gaza ha actualizado la cifra de fallecidos a 104, como resultado de los ataques aéreos de Israel que se extendieron desde el martes por la tarde hasta la mañana del miércoles. De este número de víctimas, 46 eran niños y 20 eran mujeres, lo que subraya el impacto en la población civil.

Además de los muertos, el mismo comunicado de las autoridades sanitarias de Gaza reporta que los bombardeos de las últimas horas han dejado un saldo de 253 personas heridas. Entre los heridos se encuentran 78 niños y 84 mujeres, lo que eleva significativamente el número total de damnificados.

Desde que se estableció el acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre, las estadísticas oficiales indican que el Ejército israelí ha sido responsable de la muerte de 211 personas dentro de la Franja, y ha provocado lesiones a otras 597. Adicionalmente, se han recuperado 482 cuerpos de entre los restos y escombros de la zona.

Con estos nuevos incidentes, el número total de personas fallecidas en Gaza desde el comienzo de la ofensiva militar israelí, iniciada el 7 de octubre de 2023 tras los ataques de Hamás, asciende a un total de 68.643. Esta cifra es proporcionada por el ministerio que opera bajo la administración del grupo islamista en la Franja.

Esta reciente escalada de ataques es la segunda que Israel lleva a cabo en Gaza desde la implementación del cese al fuego. La primera vez ocurrió el 19 de octubre, cuando 45 personas murieron después de que Israel justificara la acción alegando que tropas de Hamás habían agredido a sus soldados y causado la muerte de un militar.

En relación con los eventos actuales, Israel sostiene que miembros de Hamás asesinaron a un soldado israelí en una emboscada ocurrida en Rafah, en el sur de la Franja. Por su parte, el grupo palestino niega categóricamente haber participado en cualquier enfrentamiento reciente, una postura similar a la que adoptaron tras los incidentes del 19 de octubre.