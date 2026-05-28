Ola de calor en Europa activa alertas rojas por temperaturas extremas

Qué pasó: Una intensa y prematura ola de calor afecta simultáneamente a Italia, Francia, España y Portugal con temperaturas inusuales para la época.

Una intensa y prematura ola de calor afecta simultáneamente a Italia, Francia, España y Portugal con temperaturas inusuales para la época. Por qué importa: Los gobiernos han activado comités de crisis y sistemas de emergencia climática ante el riesgo de incendios y problemas de salud pública.

Los gobiernos han activado comités de crisis y sistemas de emergencia climática ante el riesgo de incendios y problemas de salud pública. El dato clave: Los termómetros registran máximas extremas de hasta 38 grados en múltiples regiones del sur y suroeste del continente europeo.

Ciudades en alerta máxima por el pico térmico en el continente

El Ministerio de Sanidad de Italia reactivó el sistema nacional de alertas climáticas debido al primer aviso de peligro extremo del año. Un total de cinco grandes ciudades italianas se encuentran bajo alerta roja: Roma, Bolonia, Brescia, Florencia y Turín.

Las autoridades de Roma y el resto de las capitales afectadas monitorizan la situación, donde los termómetros rozan de forma sostenida los 35 grados. Asimismo, la localidad de Pescara permanece bajo alerta naranja, a la espera de un frente frío que llegará el viernes al norte.

Planes de contingencia y riesgo de incendios en el sur de Europa

En Francia, 17 departamentos del noroeste y el área de París están en alerta naranja, proyectando máximas de hasta 38 grados en el sur del país. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó una reunión ministerial de urgencia para diseñar un plan de contingencia nacional que se extenderá hasta septiembre.

Por su parte, la península ibérica sufre jornadas sofocantes con noches tropicales que superan los 20 grados. España mantiene al País Vasco en aviso naranja y a otras seis comunidades en amarillo por máximas de 38 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro. En Portugal, catorce distritos están bajo aviso amarillo por calor y gran parte de su territorio se encuentra en alerta por riesgo extremo de incendios rurales.