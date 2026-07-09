Ola de calor en Europa deja miles de muertos por temperaturas extremas

Una devastadora ola de calor azota con fuerza el continente europeo, provocando alertas rojas, graves incendios forestales y miles de víctimas fatales.

Las autoridades sanitarias se mantienen en máxima emergencia debido al impacto crítico que las temperaturas extremas generan en la salud de la población.

Tan solo en Alemania se registraron más de 4.300 fallecimientos en una semana a causa de un pico térmico histórico de 41,7 grados.

Mortalidad histórica en Alemania y alertas prolongadas en Francia

El impacto del calor extremo ha alcanzado niveles alarmantes en el continente. El Instituto Robert Koch (RKI) reportó que la última semana de junio cobró la vida de 4.310 personas en territorio alemán. El organismo virológico detalló que las víctimas fueron principalmente adultos mayores afectados por picos de hasta 41,7°C.

Por su parte, el Gobierno de Francia tomó la decisión de extender su alerta por calor extremo al menos hasta el 14 de julio. Esta preocupante situación coincide con una emergencia paralela por incendios forestales, registrando más de 325 focos activos y provocando el deceso de un bombero en Saboya.

Emergencia por incendios y récords térmicos en el resto del mundo

Las condiciones meteorológicas adversas golpean simultáneamente a diversas naciones de la región. En el Reino Unido las temperaturas alcanzaron los 36°C en Inglaterra, mientras que Portugal ya acumula 125 muertes en exceso y mantiene decenas de municipios bajo peligro máximo de incendios rurales.

En Italia, el Ministerio de Sanidad activó la alerta roja en Florencia y la Toscana, combatiendo fuegos en Piamonte y Cerdeña. Paralelamente, en España se reportó el fallecimiento de una mujer por golpe de calor en Sevilla, marcando el cierre de la ola en la península ibérica ante el monitoreo global del mundo meteorológico.