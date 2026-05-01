One Free Press Coalition denuncia los casos de periodistas perseguidos en el mundo

1 de mayo de 2026 – Nueva York – EFE.

La coalicion One Free Press Coalition ha presentado su lista anual detallando los diez casos mas criticos de comunicadores perseguidos globalmente. Esta publicacion coincide con el Dia Mundial de la Libertad de Prensa y cuenta con el respaldo de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comite para la Proteccion de los Periodistas. Las cifras actuales son alarmantes, ya que se reportan al menos 330 profesionales de la informacion encarcelados por ejercer su labor en diversos continentes.

El informe resalta que mas del sesenta por ciento de las detenciones registradas hasta finales de 2025 se fundamentan en acusaciones de delitos contra el estado. La lista abarca diversas naciones como China, Iran, Vietnam y Argelia, donde los reporteros enfrentan cargos graves que incluyen terrorismo y propaganda estatal. Estas medidas represivas buscan silenciar las voces criticas y limitar el flujo de informacion libre en sociedades con fuertes restricciones gubernamentales.

En la posicion mas preocupante de este listado se encuentra Reza Valizadeh, un periodista con doble nacionalidad irani y estadounidense. El profesional fue sentenciado a una decada de prision en Iran bajo el cargo de cooperar con el gobierno de Estados Unidos. La organizacion ha manifestado su profunda inquietud por el estado de salud de Valizadeh, el cual ha mostrado signos de empeoramiento significativo desde que fue capturado tras un viaje familiar.

Otro caso de alta relevancia internacional es el de Jimmy Lai, el influyente empresario de medios en Hong Kong. Lai ha recibido una condena de veinte años de carcel en el contexto de las leyes de seguridad nacional impuestas por China. Se le acusa de conspirar con entidades extranjeras y difundir material considerado sedicioso, acciones vinculadas a su apoyo a los movimientos democraticos que surgieron tras la devolucion del territorio a la soberania china.

La situacion en China tambien destaca por el caso de Zhang Zhan, quien fue arrestada inicialmente por informar sobre el origen de la pandemia en Wuhan. A pesar de haber cumplido una primera condena, fue detenida nuevamente en 2024 y sentenciada a otros cuatro años de prision. El proceso judicial ha estado rodeado de polemica debido a las denuncias sobre huelgas de hambre y metodos de alimentacion forzada utilizados contra la reportera en el centro de reclusion.

La lista se completa con profesionales de Vietnam, Tayikistan, Filipinas y Etiopia, entre otros paises donde la libertad de expresion esta bajo amenaza constante. Medios de prestigio global como Reuters, Associated Press y la Agencia EFE se han unido a esta iniciativa para exigir el respeto a los derechos humanos y la proteccion de la prensa. El objetivo principal de difundir estos nombres es presionar a los gobiernos para que cesen la persecucion de quienes buscan la verdad.