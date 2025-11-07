ONG de Alabama está utilizando su fondo de emergencia para proporcionar ayuda alimentaria

ONG de Alabama está utilizando su fondo de emergencia para proporcionar ayuda...

7 de noviembre de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Una organización sin fines de lucro del oeste de Alabama está destinando más fondos para combatir la inseguridad alimentaria causada por el cierre del gobierno federal.

United Way del oeste de Alabama creó una subvención de asistencia alimentaria para aliviar la preocupación por el hambre en varios condados.

La directora ejecutiva de la organización, Jackie Wuska, busca que más familias en nueve condados reciban alimentos a través de esta iniciativa.

Wuska indicó que recurrieron a un fondo de emergencia para destinar $50,000 a 75 bancos de alimentos en todo el oeste de Alabama.

La mayoría de los empleados federales no han recibido su salario en casi un mes y los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para el mes de noviembre aún no se han liberado, lo que obliga a los bancos de alimentos a atender a aún más personas que antes.

“Nuestros bancos de alimentos pueden obtener comidas subsidiadas del Banco de Alimentos del Oeste de Alabama. Esto significa que pueden obtener comidas a un costo mucho menor”, ​​explicó Wuska. “Así que proporcionaremos fondos directamente a los bancos de alimentos para que puedan obtener comidas con descuento y maximizar el impacto de los recursos.”

United Way del Oeste de Alabama otorgará subvenciones semanales de entre $250 y $500 a los bancos de alimentos de la red del Banco de Alimentos del Oeste de Alabama.

Para solicitar la subvención, visite UWWA.org.