OpenAI accede a infraestructura AWS por 38.000 millones de dólares

3 de noviembre de 2025 – Nueva York – EFE.

La compañía tecnológica OpenAI ha formalizado un acuerdo de gran magnitud con Amazon, valorado en $38.000 millones, para asegurar el acceso a la infraestructura de la empresa de Jeff Bezos. El propósito de esta alianza es potenciar y agilizar las tareas de inteligencia artificial de OpenAI, buscando una mayor eficiencia en sus operaciones.

Específicamente, la colaboración implica que la plataforma en la nube de Amazon, Amazon Web Services (AWS), suministrará una “infraestructura de primer nivel” para las necesidades de IA de OpenAI, tal como lo comunicó Amazon este lunes. El pacto garantizará que la compañía liderada por Sam Altman pueda acceder a la amplia capacidad de cálculo de AWS.

Esta capacidad de procesamiento incluye un vasto arsenal de cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de última generación, provistas por Nvidia. La nota de prensa detalla que la utilización de las nuevas GPUs de Nvidia (GB200 y GB300) a través de los servidores de AWS permitirá a OpenAI ejecutar sus cargas de trabajo de manera más eficiente y con un rendimiento optimizado.

Inicialmente, OpenAI hará uso de los centros de datos que AWS ya tiene operativos. Sin embargo, como parte de la colaboración, Amazon se compromete a construir infraestructura específicamente diseñada para satisfacer las necesidades de la tecnológica. Estas nuevas instalaciones se caracterizarán por un “sofisticado diseño arquitectónico” concebido para maximizar la eficiencia y el rendimiento en el procesamiento de tareas de inteligencia artificial.

Sam Altman afirmó que esta alianza “refuerza el amplio ecosistema informático que impulsará esta nueva era y pondrá la IA avanzada al alcance de todos”. Por su parte, Matt Garman, director ejecutivo de AWS, comentó que “La amplitud y la disponibilidad inmediata de una computación optimizada demuestran por qué AWS se encuentra en una posición única para dar soporte a las enormes cargas de trabajo de IA de OpenAI”.

Este es el primer acuerdo de colaboración directa entre AWS y OpenAI. Hasta el pasado mes de enero, Azure, el servicio de “nube” de Microsoft, era el único proveedor exclusivo de infraestructura y servicios relacionados con este ámbito para OpenAI. Tras el anuncio de esta noticia, las acciones de Amazon experimentaron un incremento del 5% en la apertura de la bolsa de Wall Street.