Operación policial arresta a más de 50 personas, incauta 100 gramos de narcóticos en Jefferson

Operación policial arresta a más de 50 personas, incauta 100 gramos de...

30 de octubre de 2025 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Más de 50 personas fueron arrestadas recientemente como parte de la “Operation Alliance Shield” de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson.

La oficina del sheriff informó que la Operation Alliance Shield tenía como objetivo reducir la delincuencia, aumentar la presencia policial y fortalecer la colaboración interinstitucional, con especial atención en las zonas norte y este del Condado de Jefferson.

La operación culminó con el arresto de más de 50 personas, la incautación de más de 100 gramos de narcóticos y la emisión de más de 200 citaciones el jueves 16 de octubre.

El sheriff del Condado de Jefferson, Mark Pettway, declaró que la operación fue un éxito y que su departamento continuará trabajando para mejorar la calidad de vida.

«Quisiera agradecer a nuestros socios de las fuerzas del orden locales y federales por su participación en esta exitosa operación. Garantizar la seguridad de los ciudadanos del condado de Jefferson sigue siendo mi máxima prioridad. Continuaremos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos en nuestra comunidad».

A continuación, encontrará los resultados completos de la Operation Alliance Shield, proporcionados por la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson:

Detenciones y contactos

Total de inspecciones a negocios: 16

Total de controles de tráfico: 27

Total de detenciones: 53

Total de verificaciones de delincuentes sexuales: 79

Total de contactos con la comunidad: 181

Total de citaciones: 207

Acciones de cumplimiento de la ley

Órdenes de allanamiento ejecutadas: 1

Armas de fuego incautadas: 6

Abordajes domiciliarios: 12

Narcóticos incautados

Éxtasis: 7.05 gramos

Fentanilo: 35.5 gramos

Cocaína: 78 gramos

Metanfetamina: 93 gramos

Marihuana: 150 gramos

Hidrocodona: 11 pastillas

Tramadol: 13 pastillas

La oficina del sheriff informa que la operación se llevó a cabo en colaboración con las siguientes agencias:

Departamento de Policía de Argo

Departamento de Policía de Birmingham

Departamento de Policía de Bessemer

FBI

Departamento de Policía de Fultondale

Departamento de Policía de Gardendale

Departamento de Policía de Tarrant

Departamento de Policía de Vestavia