Operación policial arresta a más de 50 personas, incauta 100 gramos de narcóticos en Jefferson

30 de octubre de 2025 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.
Más de 50 personas fueron arrestadas recientemente como parte de la “Operation Alliance Shield” de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson.
La oficina del sheriff informó que la Operation Alliance Shield tenía como objetivo reducir la delincuencia, aumentar la presencia policial y fortalecer la colaboración interinstitucional, con especial atención en las zonas norte y este del Condado de Jefferson.
La operación culminó con el arresto de más de 50 personas, la incautación de más de 100 gramos de narcóticos y la emisión de más de 200 citaciones el jueves 16 de octubre.
El sheriff del Condado de Jefferson, Mark Pettway, declaró que la operación fue un éxito y que su departamento continuará trabajando para mejorar la calidad de vida.
«Quisiera agradecer a nuestros socios de las fuerzas del orden locales y federales por su participación en esta exitosa operación. Garantizar la seguridad de los ciudadanos del condado de Jefferson sigue siendo mi máxima prioridad. Continuaremos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos en nuestra comunidad».
A continuación, encontrará los resultados completos de la Operation Alliance Shield, proporcionados por la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson:
Detenciones y contactos
Total de inspecciones a negocios: 16
Total de controles de tráfico: 27
Total de detenciones: 53
Total de verificaciones de delincuentes sexuales: 79
Total de contactos con la comunidad: 181
Total de citaciones: 207
Acciones de cumplimiento de la ley
Órdenes de allanamiento ejecutadas: 1
Armas de fuego incautadas: 6
Abordajes domiciliarios: 12
Narcóticos incautados
Éxtasis: 7.05 gramos
Fentanilo: 35.5 gramos
Cocaína: 78 gramos
Metanfetamina: 93 gramos
Marihuana: 150 gramos
Hidrocodona: 11 pastillas
Tramadol: 13 pastillas
La oficina del sheriff informa que la operación se llevó a cabo en colaboración con las siguientes agencias:
Departamento de Policía de Argo
Departamento de Policía de Birmingham
Departamento de Policía de Bessemer
FBI
Departamento de Policía de Fultondale
Departamento de Policía de Gardendale
Departamento de Policía de Tarrant
Departamento de Policía de Vestavia