Operación Verano Seguro en Alabama deja decenas de arrestos

Una coalición de fuerzas del orden desarticuló múltiples focos delictivos mediante un despliegue masivo de control policial.

Las acciones conjuntas blindan la seguridad pública de cara a las multitudinarias celebraciones del Cuatro de Julio.

El operativo conjunto arrojó un saldo de 76 arrestos y la incautación de 13 armas de fuego ilegales.

Resultados masivos del despliegue policial en Jefferson

La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson, en colaboración con el Departamento de Policía de Birmingham y el FBI, coordinaron un golpe efectivo contra la delincuencia regional. Esta masiva iniciativa de seguridad conjunta logró mitigar el impacto criminal mediante patrullajes estratégicos coordinados.

Las intervenciones policiales permitieron registrar 150 paradas de tráfico, expedir 193 citaciones directas y ejecutar 76 arrestos formalizados. Adicionalmente, los oficiales lograron incautar 13 armas ilegales y resolver un total de 193 órdenes de captura pendientes.

Refuerzo de seguridad para las festividades del Cuatro de Julio

El alguacil del condado de Jefferson, Mark Pettway, destacó que este plan representa una base sólida para resguardar la tranquilidad de Alabama. Las agencias locales desplegarán a sus efectivos en los eventos masivos organizados para este fin de semana festivo.

Por su parte, el agente del FBI en Birmingham, Dave Fitzgibbons, advirtió severamente que perseguirán a cualquiera que cometa delitos violentos. El objetivo central es mantener el orden público mientras los ciudadanos conmemoran el aniversario nacional.