Operaciones militares conjuntas entre EE. UU. y Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó despliegues y operaciones militares dirigidas junto a fuerzas de Estados Unidos.

El pacto formaliza la adhesión colombiana a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) para combatir el narcoterrorismo regional.

Washington prevé destinar un paquete de asistencia en seguridad valorado en 1 000 millones de dólares.

Colombia autoriza el despliegue militar de Estados Unidos en su territorio

El mandatario colombiano Abelardo de la Espriella formalizó una solicitud ante el Departamento de Guerra de Estados Unidos para ejecutar operaciones militares combinadas en suelo nacional. La medida busca neutralizar grupos dedicados al narcoterrorismo y desmantelar sus redes logísticas mediante intervención operativa directa.

La resolución fue ratificada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en el marco de la reunión celebrada en Ciudad de Panamá. Con este acuerdo, el país andino se integra formalmente como el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

Asistencia millonaria y reestructuración estratégica regional

El Departamento de Estado de los Estados Unidos prevé destinar 1 000 millones de dólares en financiamiento para fortalecer a las fuerzas de seguridad locales. Esta partida presupuestaria, respaldada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, incluye la transferencia de tecnología militar y despliegues estratégicos de alta efectividad.

El marco cooperativo se alinea con la iniciativa diplomática denominada Escudo de las Américas, compartida por naciones como Ecuador, Honduras y Guatemala. El plan multilateral apunta a proteger las fronteras, bloquear activos financieros ilícitos y ejecutar patrullajes de defensa en zonas prioritarias como el Canal de Panamá.