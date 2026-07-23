Operativo en Anniston deja 6 arrestados y drogas incautadas

Un operativo policial conjunto en la cuadra 1100 de Pine Avenue en Anniston resultó en el arresto de seis personas.

La intervención buscaba desarticular un punto de distribución ilegal de sustancias controladas en el Condado de Calhoun.

Las autoridades incautaron metanfetamina, marihuana, cannabinoides sintéticos (“spice”) y dinero en efectivo.

Cateo antidrogas en Anniston termina con múltiples detenciones

Una investigación sobre distribución ilegal de sustancias controladas derivó en un exitoso registro domiciliario el 22 de julio. Agentes del Departamento de Policía de Anniston, junto con la Oficina del Alguacil del Condado de Calhoun y la Unidad de Delitos Mayores del Séptimo Distrito Judicial, ejecutaron la orden en Pine Avenue.

En la vivienda, las fuerzas de seguridad confiscaron metanfetamina, marihuana, parafernalia y cannabinoides sintéticos. Tras el hallazgo, seis individuos quedaron bajo custodia policial enfrentando diversos cargos.

Cargos imputados y detalles del operativo narcótico

Entre los detenidos en Alabama destacan Keandra Morgan, acusada de robo de identidad, posesión de drogas y contrabando. Asimismo, James Roberts enfrenta cargos por posesión ilegal de sustancias controladas, mientras que otros implicados registraban órdenes pendientes por no comparecer ante la corte.

Dos sospechosos adicionales fueron arrestados por mandamientos judiciales vigentes presentados por las autoridades de Oxford y del condado. La Policía de Anniston confirmó que la investigación permanece abierta y no descarta presentar más cargos en los próximos días.