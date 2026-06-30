Operativo federal en Birmingham deja 30 personas bajo custodia

Qué pasó: Autoridades federales y estatales realizaron un fuerte operativo de registro en las instalaciones de la empresa Scholar Craft.

Autoridades federales y estatales realizaron un fuerte operativo de registro en las instalaciones de la empresa Scholar Craft. Por qué importa: La intervención responde a una investigación penal activa sobre redes de fraude documental y contratación ilícita.

La intervención responde a una investigación penal activa sobre redes de fraude documental y contratación ilícita. El dato clave: Un total de 30 trabajadores fueron arrestados por presunto estatus migratorio irregular durante el despliegue.

Investigaciones de Seguridad Nacional interviene planta en Industrial Drive

La agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) lideró una incursión legal en las instalaciones fabriles de Scholar Craft este martes 30 de junio. El despliegue policial coordinó esfuerzos entre corporaciones federales y estatales en la zona de Industrial Drive.

Durante la revisión pericial, las autoridades detuvieron a 30 empleados bajo sospecha de residir de forma ilegal en el país. Los implicados permanecen retenidos a la espera de sus respectivos procesos y audiencias ante los tribunales de inmigración correspondientes.

Acusaciones de fraude de identidad y prácticas laborales ilegales

La intervención en esta sede empresarial del estado de Alabama se fundamenta en sospechas severas de uso fraudulento de documentos de identidad. De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, la compañía textil o de manufactura se encuentra bajo escrutinio por anomalías en sus políticas de contratación.

Los portavoces de HSI confirmaron que la recolección de indicios y testimonios en el lugar continuará durante las próximas semanas. Hasta el momento, el caso se mantiene en fase de desarrollo y no se descarta la presentación de cargos criminales adicionales.