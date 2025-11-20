Oportunidades para Medios del Departamento de Salud del Condado de Jefferson

20 de noviembre de 2025 – Jefferson, Alabama – Agencias.

El Departamento de Salud del Condado de Jefferson (JCDH) se complace en presentar oportunidades clave para los medios de comunicación en noviembre de 2025, destacando programas y conmemoraciones importantes. Invitamos a los medios a programar entrevistas con nuestros expertos en la materia antes de estas fechas, contactando a Chris Osborne o Sunasia Mims.

Seguridad Alimentaria en Acción de Gracias

La temporada navideña está llena de familia, amigos y comidas festivas, pero también es un momento en el que pueden aumentar las enfermedades transmitidas por los alimentos. Mantente seguro con estos consejos:

– Descongelar de forma segura: Utiliza el refrigerador (aproximadamente 24 horas por cada 4–5 libras), agua fría (aproximadamente 30 minutos por libra) o el microondas. Nunca descongeles sobre el mostrador.

– Consejos para asar: La temperatura interna del pavo debe alcanzar 165°F (74°C); Cocina el relleno en una cazuela separada por seguridad.

– Consejos para freír profundamente: Utiliza un pavo descongelado de no más de 12 libras, fríe al aire libre sumergido en aceite a 350°F (177°C) llenando la olla 1-2 pulgadas por encima del pavo. Permite aproximadamente 3–5 minutos por libra para cocinar. Evita el agua y las llamas cerca del aceite caliente; mantén un extintor de incendios a mano. Si el aceite se incendia, apaga el quemador, cúbrelo con una tapa de metal y llama al 911; nunca uses agua.

Quema al Aire Libre en el Condado de Jefferson

Con el otoño en pleno apogeo y el crecimiento de las pilas de hojas, se recuerda a los residentes del Condado de Jefferson que la quema al aire libre [1] está prohibida hasta octubre para proteger la calidad del aire y la salud pública. Si bien la quema puede estar permitida de noviembre a marzo, requiere la aprobación previa del Departamento de Salud del Condado de Jefferson y debe seguir estrictas pautas de seguridad. El JCDH alienta a los residentes a compostar, reciclar o utilizar vertederos autorizados en su lugar, pasos sencillos que ayudan a mantener nuestro aire limpio y nuestras comunidades seguras. Para solicitar una evaluación del sitio de quema o reportar una molestia por humo, llama al (205) 930-1276.

Evento de Detección del Día Mundial del SIDA

¡Hazte la prueba! El JCDH está organizando un evento gratuito y sin cita previa de detección de salud sexual en Guy M. Tate (1400 6th Ave S, Birmingham, AL 35233) el 1 de diciembre de 9:30 a.m. a 3:00 p.m. para crear conciencia sobre el VIH/SIDA y otros recursos preventivos como el PrEP y el PEP contra el VIH.

Para programar entrevistas o para obtener más información sobre cualquiera de los puntos enumerados, por favor contacta a Chris Osborne ([email protected] 205-215-2877) o a Sunasia Mims ([email protected] 659-301-9109).