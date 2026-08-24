Orden de Trump sobre voto por correo recibe aval del Supremo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió el bloqueo judicial a la orden de Donald Trump sobre voto por correo.

La medida permite al Gobierno avanzar con directivas dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio Postal.

La resolución judicial se emite a pocas semanas de celebrarse los comicios legislativos de mitad de mandato en noviembre.

Resolución del Tribunal Supremo sobre medidas de sufragio postal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dejó sin efecto el fallo de una jueza de Boston que frenaba la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para aplicar restricciones al voto por correo.

Los magistrados determinaron por seis votos contra tres que la demanda impulsada por 23 estados y el Distrito de Columbia era prematura, al tratarse de una directiva interna orientada a agencias federales.

Alcance ejecutivo e impacto en los procesos electorales

La iniciativa presidencial encomienda al Departamento de Seguridad Nacional elaborar padrones de ciudadanos aptos para votar y encarga al Servicio Postal filtrar el envío de papeletas según dichos registros.

Por su parte, la jueza Kentanji Brown Jackson criticó la determinación al señalar que genera incertidumbre en la administración electoral nacional a semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.