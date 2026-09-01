Órdenes de captura contra 46 exnegociadores en Colombia

Qué pasó : La Fiscalía General reactivó las órdenes de captura contra 46 integrantes de tres organizaciones armadas ilegales.

: La Fiscalía General reactivó las órdenes de captura contra 46 integrantes de tres organizaciones armadas ilegales. Por qué importa : La medida revoca los beneficios judiciales tras el fin oficial de las mesas de diálogo de paz.

: La medida revoca los beneficios judiciales tras el fin oficial de las mesas de diálogo de paz. El dato clave: La decisión afecta directamente a 27 disidentes de las FARC, 13 de la CNEB y 6 paramilitares de las ACSN.

Fiscalía reactiva detenciones tras cancelación de diálogos

La fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó reactivar las órdenes de aprehensión contra 46 voceros de grupos armados ilegales en Colombia. La medida judicial anula la suspensión de capturas que beneficiaba a los delegados tras la finalización formal de las mesas de negociación dispuesta por el Gobierno Nacional el 28 de agosto.

La resolución del Ejecutivo fue ratificada por el mandatario Abelardo de la Espriella, quien dio por concluidas las conversaciones iniciadas durante la administración de Gustavo Petro. El actual presidente argumentó la falta de voluntad real de sometimiento a la justicia y reincorporación civil por parte de los insurgentes.

Estructuras afectadas y el fin de la paz total

Entre las personas requeridas por la justicia figura alias Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), disidencia de las FARC. La orden judicial abarca también a trece integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) y seis miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La cancelación de estos procesos se suma al colapso previo de los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC). Con esta decisión concluye el esquema de beneficios penales extraordinarios que buscaba la rendición de organizaciones criminales como el Clan del Golfo.