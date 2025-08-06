Osaka derrotó a Tauson y jugará su primera final de Masters 1.000 en tres años

6 de agosto de 2025 – Washington – EFE.

La tenista japonesa Naomi Osaka se clasificó para su primera final de un Masters 1.000 en tres años, tras derrotar a la danesa Clara Tauson en Montreal. Osaka, actualmente en el puesto 49 del mundo, superó a Tauson, número 19, con un marcador de 6-2 y 7-6(7) en un partido que duró una hora y 45 minutos.

Con este triunfo, la cuatro veces ganadora de Grand Slam se asegura un lugar entre las 25 mejores del mundo al concluir el torneo. Este será su mejor ranking desde 2022, justo antes del Abierto de Estados Unidos.

Esta será la segunda final de Osaka en el año. La primera fue en el ASB Classic de Nueva Zelanda, un WTA 250 donde se retiró por molestias tras ganar el primer set, precisamente contra Tauson. La última vez que llegó a una final de un Masters 1.000 fue en Miami 2022, donde perdió ante la polaca Iga Swiatek.

Osaka no ha conseguido un título desde el Abierto de Australia de 2021. En la final de este torneo se enfrentará a la canadiense de 18 años Victoria Mboko, la revelación del torneo y la favorita del público local.

Osaka expresó su entusiasmo por el próximo partido, reconociendo el apoyo que tendrá su oponente. “Es canadiense. Escuché los aplausos desde ahí dentro, así que estoy bastante segura de que el ambiente va a estar muy animado. Aunque espero que una o dos personas animen por mí también. Ojalá”, comentó tras su victoria.

Mboko, quien inició el torneo en el puesto 85 del ranking, también protagonizó una semifinal memorable. Derrotó a la kazaja Elena Rybakina, número 12 del mundo, con un marcador de 1-6, 7-5 y 7-6(4), en un partido de 2 horas y 46 minutos. Gracias a su desempeño, la joven canadiense se ha asegurado un puesto entre las 35 mejores del mundo, sin importar el resultado de la final. En los octavos de final, ya había sorprendido al eliminar a la estadounidense Coco Gauff, número 2 del mundo.