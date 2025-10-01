Padre acusado de disparar y matar a su hijo de 42 años en el condado de Shelby

Padre acusado de disparar y matar a su hijo de 42 años...

1 de octubre de 2025 – WILSONVILLE, Alabama – Agencias.

El Departamento del Sheriff del Condado de Shelby, investiga la muerte de un hombre de 42 años en Wilsonville.

Las autoridades respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 9:11 p. m. del 30 de septiembre, en la zona de Hillside Drive. Al llegar al lugar de los hechos, encontraron a Dusty Freeman muerto.

Freeman vivía en la casa con sus padres. Las autoridades afirman que el padre de Freeman, Michael Wayne Freeman, de 70 años, disparó a su hijo.

El departamento del sheriff afirma que, en esta etapa de la investigación, no hay pruebas suficientes para presentar cargos penales de inmediato.

Una vez finalizada la investigación, los hallazgos se entregarán a la Fiscalía del Condado de Shelby.