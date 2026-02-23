Padre del Condado de Bibb acusado de intentar matar a su hijo

23 de febrero de 2026 – CONDADO DE BIBB, Alabama – Agencias.

Un padre se encuentra en la Cárcel del Condado de Bibb porque, según los investigadores, intentó matar a su hijo.

Ralph Junior Moore, de 63 años, está acusado de intento de asesinato.

Según los registros judiciales, Moore disparó a su hijo con una escopeta en la pierna. Se desconoce su estado de salud.

El incidente ocurrió el 13 de febrero, según los registros. Moore fue arrestado el 23 de febrero.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bibb está investigando el tiroteo.