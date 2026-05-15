Padre e hija mueren tras choque de tren contra vehículo en Gurley

15 de mayo de 2026 – GURLEY, Alabama – Agencias.

Las dos personas que murieron cuando su vehículo fue golpeado por un tren el miércoles por la noche, han sido identificadas como un padre y su hija.

Según la policía de Huntsville, el hecho ocurrió alrededor de las 6:13 p.m. en la intersección de la Autopista 72 y Salty Bottom Road.

El conductor fue identificado como Keegan Scott Davis, de 36 años, de Gurley. El Sistema Escolar del Condado de Madison confirmó que la menor que falleció era su hija, McKinley Davis, estudiante de la Escuela Primaria Owens Cross Roads.

La policía de Huntsville dijo que otro menor resultó herido, pero ya fue dado de alta del hospital.

La Unidad de Homicidios de Tráfico del Departamento de Policía de Huntsville lideró la investigación del accidente. Con base en la investigación, no se anticipan cargos penales.