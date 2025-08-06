Padre e hijo muertos en un incendio en Huntsville, se confirma un asesinato-suicidio

Padre e hijo muertos en un incendio en Huntsville, se confirma un...

6 de agosto de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre de 21 años y su bebé de 1 año murieron, antes de que se produjera un incendio en una vivienda el martes por la tarde, según la policía.

Los bomberos dicen que respondieron a la llamada alrededor de las 3 p.m. en Retlaw Street, cerca de Jordan Lane.

La policía de Huntsville confirmó que un hombre de 21 años y un bebé de 1 año fueron encontrados muertos en la casa. La policía dice ahora que la evidencia en la escena, junto con los resultados de la autopsia del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama, confirmó que ambas víctimas murieron por heridas de bala. Un arma de fuego recuperada en la escena fue determinada como el arma utilizada.

Los bomberos dicen que no había daños visibles por las llamas en el exterior, y que los daños en el interior eran muy mínimos.

Los vecinos dicen que ocurrió en la misma casa donde la policía respondió a una mujer que fue apuñalada en julio del año pasado. Una mujer recuerda haber cuidado al bebé cuando ocurrió.

“Es perturbador, muy perturbador”, dijo Tammy Hayes. “Son las preguntas que me hago si se podría haber hecho algo diferente. Tantas preguntas sin respuesta en este momento. Cuando escuché que había dos muertes, solo sé que tiene que ser ese mismo bebé. Esa es la misma casa a la que ayudé a esa familia”.

Muchos otros vecinos dijeron que estaban confundidos y querían saber exactamente qué había pasado el martes.

Un vecino dijo que el hombre que vivía en la casa que se incendió, trabaja en Taco Bell y tiene un perro.

Hayes dijo que no vio llamas el martes.

“Ninguna, mi hermano se sienta en el porche todo el día, todos los días, y hay vecinos al otro lado de la calle, todo el mundo está aquí y en casa, pero no había llamas fuera de la casa, no vimos nada”, dijo Hayes. “Hay tantas preguntas sin respuesta”.