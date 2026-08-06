Paige Adams recibe condena tras admitir delitos en Alabama

La exentrenadora Paige Adams admitió su responsabilidad en cinco cargos relacionados con delitos sexuales cometidos contra una estudiante.

Deberá cumplir un año de cárcel efectiva, tres años de libertad condicional, entregar su cédula docente y registrarse como agresora sexual.

El fallo dictado en el condado de Cullman unifica sentencias de 84 y 12 meses para ejecutarse de forma simultánea.

Sentencia a exentrenadora Paige Adams tras admitir delitos sexuales

Paige Adams, exentrenadora de baloncesto femenino de Cold Springs High School, fue sentenciada en un tribunal del condado de Cullman tras modificar su declaración inicial y admitir su culpabilidad en cinco cargos de índole sexual que involucran a una estudiante.

El acuerdo alcanzado con la fiscalía establece una pena de 84 meses por dos cargos graves de contacto sexual indebido y 12 meses por tres cargos de distribución de material obsceno, las cuales se cumplirán de manera simultánea.

Sanciones docentes y registro obligatorio de agresores sexuales

Según lo confirmado por el fiscal de distrito Champ Crocker, Adams cumplirá un año de prisión efectiva día por día, seguido de 36 meses bajo libertad condicional supervisada. Como parte del acuerdo judicial, la acusada renunció definitivamente a su licencia para ejercer la docencia en Alabama.

La investigación en Cold Springs High School comenzó en marzo tras recibir denuncias de los administradores del plantel, lo que derivó en la renuncia de la exentrenadora y su posterior fichaje policial por parte de la Oficina del Alguacil del Condado de Cullman.