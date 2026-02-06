Palmeiras logra un acuerdo oficial para fichar al futbolista colombiano Jhon Arias

6 de febrero de 2026 – São Paulo – EFE.

El club brasileño Palmeiras ha concretado un trato con el Wolverhampton de la liga inglesa para incorporar a sus filas al atacante colombiano Jhon Arias. Según informaron fuentes cercanas a la operación, el futbolista firmará un compromiso que lo vinculará con la institución por los próximos cuatro años. Con esta contratación, el equipo de Sao Paulo asegura la llegada de un jugador de gran nivel que se mantendrá bajo contrato hasta la temporada de dos mil veintinueve.

La llegada del extremo era una de las prioridades absolutas para el cuerpo técnico encabezado por Abel Ferreira. Tras un año previo sin obtener campeonatos, el entrenador portugués buscaba una pieza clave para reforzar su plantilla y volver a los primeros puestos. Arias representa una inversión importante para recuperar el protagonismo perdido en las competencias locales e internacionales después de una racha exitosa que se había mantenido desde finales de dos mil veinte.

El deportista ya posee una amplia experiencia en el balompié brasileño, donde destacó anteriormente con la camiseta del Fluminense. Durante su paso por Río de Janeiro entre los años dos mil veintiuno y dos mil veinticinco, se consolidó como una figura determinante, logrando conquistar títulos de gran relevancia como la Copa Libertadores. Su conocimiento previo de la liga nacional fue un factor determinante para que el conjunto verde decidiera apostar por su regreso al país.

A pesar de su gran talento, la experiencia del jugador en el continente europeo no cumplió con las expectativas iniciales debido al bajo rendimiento de su equipo anterior. El club inglés se encuentra actualmente en una situación comprometida en el fondo de la tabla de posiciones, lo que facilitó la salida del colombiano. Esta transferencia se estima en una cifra cercana a los treinta millones de dólares, marcando uno de los movimientos financieros más destacados en lo que va de la temporada.

El internacional con la selección de su país es reconocido por su despliegue físico y su capacidad para desempeñarse en distintas zonas del campo, pudiendo actuar tanto en las bandas como en el mediocentro ofensivo. Esta polivalencia técnica lo convierte en el segundo refuerzo de peso para la escuadra paulista en el presente ciclo. Se suma a otras incorporaciones recientes que buscan fortalecer un plantel que ya ha iniciado de buena manera su camino en el torneo doméstico.

Se prevé que el futbolista arribe a territorio brasileño durante los próximos días para integrarse formalmente a los entrenamientos de su nuevo club. Actualmente, el equipo marcha en los puestos de vanguardia de la clasificación nacional y mantiene vivas sus esperanzas en los torneos regionales. Con la llegada de esta nueva figura, la afición espera consolidar los buenos resultados obtenidos en las primeras jornadas y aspirar nuevamente a levantar trofeos importantes este año.