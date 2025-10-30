Panamá y Guatemala ganan medallas de oro en boliche de Juegos Centroamericanos

30 de octubre de 2025 – Ciudad de Guatemala – EFE.

El jueves se clausuró la competición de boliche en los XII Juegos Centroamericanos 2025, con la disputa de las finales de la categoría de maestros en el centro Metro Bowl de la Ciudad de Guatemala. Los atletas que se alzaron con las medallas de oro fueron el panameño Donald Lee en la rama masculina y la guatemalteca Ana Morales en la femenina.

En la competencia de hombres, el bolichero Donald Lee de Panamá consiguió el título de campeón tras imponerse en el partido final al representante de Costa Rica, Rodolfo Madriz, quien finalizó la jornada llevándose la medalla de plata.

El camino de Lee hacia la final fue sólido, habiendo superado previamente al costarricense Marcos Moretti en la instancia de cuartos de final. Posteriormente, logró asegurar su lugar en el duelo por el oro al vencer al bolichero local, Diego Aguilar, en las semifinales del torneo.

Los metales de bronce en la categoría masculina fueron compartidos, de acuerdo con el formato de la competencia, entre el guatemalteco Diego Aguilar y el costarricense Alejandro Naranjo, quienes completaron así el podio de la disciplina.

La final de maestras tuvo un emocionante enfrentamiento entre dos atletas del país anfitrión. En este encuentro, la guatemalteca Ana Morales demostró ser superior a su compatriota Sofía Jimena Olivares, quien tuvo que conformarse con la obtención de la presea de plata.

Morales mantuvo un desempeño dominante a lo largo de las rondas eliminatorias, comenzando con una victoria decisiva sobre otra de sus compatriotas, Sofía Rodríguez, en los cuartos de final. Luego, en la semifinal, logró imponerse a la costarricense Alejandra Sandoval, lo que le permitió avanzar al crucial enfrentamiento por el título contra Olivares.

El cuadro de honor femenino vio cómo Costa Rica se llevaba una doble medalla de bronce, con las preseas adjudicadas a las atletas Alejandra Sandoval y Elena Weinstrock, quienes completaron el grupo de las galardonadas en la categoría.

Con la definición de los campeones maestros, una jornada en la que las delegaciones de Panamá y Guatemala emergieron como las más destacadas, concluyó oficialmente la participación del boliche dentro del programa de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Los Juegos se celebraron entre el 18 y el 30 de octubre, reuniendo a más de 3.000 deportistas de siete naciones: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El programa de la competencia abarcó un total de 41 deportes y 55 disciplinas distintas.